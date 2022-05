Családok nemzetközi napja: Magyarország már 3500 milliárd forintot fordított a családok támogatására

Vasárnap van a családok nemzetközi napja. Május 15-én világszerte azt hangsúlyozzák, hogy a család az életünk legfontosabb közössége. Bár abban egy ideje már nincs egyetértés, hogy mit jelent a család, és mitől család a család. Itthon 2010 óta a családok megerősítése kiemelten fontos cél. A házasságok száma rekordokat dönt, a gyermekvállalásnál is akadnak pozitív adatok, de tennivaló is, mert még mindig csökken Magyarország népessége – hangzott el az M1 Híradójában.

Családok nemzetközi napja: 2010 óta egyre több a támogatás

Öt gyermeket nevel a Tóth család, de hamarosan érkezik a hatodik is. Azt mondják: nagy családban élni ajándék. „Egy ajándék, egy óriási kincs, tehát sokkal többet ad, mint amit elvesz ezt tapasztaltuk, tehát hogy megéri nagycsaládosnak lenni” – mondta Tóth Domonkos.

A KSH szerint tavaly 93 ezren születtek. Ez az adat meghaladja a 2020-as számokat 0,7 százalékkal, vagyis 662 újszülöttel több jött a világra tavaly, mint 2020-ban. A születések száma legutóbb 2016-ban volt ilyen magas. A népesség azonban továbbra is csökken.

2010 óta a kormány egyre több és egyre magasabb összegű támogatási lehetőségeket biztosít a családoknak.

Ezek közé tartoznak az adótámogatások, a Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK), a Babaváró hitel, a kedvezményes autóvásárlás, az otthonfelújítási támogatás és lakásfelújítási hitel, a Gyed extra, a bölcsődei program, a nagyszülői gyed és a nők 40 program is.

Novák Katalin szombati beiktatási beszédében is kiemelten foglalkozott a családokkal. A köztársasági elnök később arról is írt: a nemzet egysége is a családban kezdődik. Úgy fogalmazott: minden kiterjedt családban vannak egymástól lényegileg különböző családtagok, de közös a történetük, ismerik egymást és összetartoznak.

„Védjük a teremtési rendet és a teremtett világot. Támogassuk a nagycsaládokat, a főállású szülőket, az örökbefogadókat, és azokat is, akik egyedül gondoskodnak gyermekeikről. Dolgozzunk azért, hogy a felelős gyermekvállalásnak ne legyen anyagi akadálya” – hangsúlyozta.

A kormány a családok nemzetközi napján közölte:

Magyarország már mintegy 3500 milliárd forintot fordított a családok támogatására, ami több mint három és félszerese annak, amit a baloldal 2010 előtt nyújtott.

A Fiatal Családosok Klubja (FICSAK) közben nemzetközi összefogást kezdeményezett, hogy Európa-szerte megismerjék az emberek a magyar családpolitika eredményeit.

„2010 óta évről évre olyan családpolitikai intézkedések kerülnek bejelentésre és bevezetésre, amelyek a családok jólétét segítik elő és évről évre több pénz marad a családok zsebében, hogyha így az anyagiakat szóba hozzuk, ami ugye nagyon sokat tesz hozzá ahhoz, hogy a mai fiatalok bátran merjenek belevágni a családalapításba” – ismertette Király Nóra a FICSAK alapítója.

1994-ben az ENSZ május 15-ét nyilvánította a család nemzetközi napjává. Május minden esztendőben a családok hónapja, amely anyák napjával kezdődik és a gyermeknappal zárul.