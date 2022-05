Joe Biden kijelölte a budapesti nagykövetet

Joe Biden amerikai elnök David Pressman nemzetközi emberjogi jogászt, ENSZ-nagyköveti és több más kormányzati tisztség volt viselőjét jelöli rendkívüli és meghatalmazott budapesti nagykövetnek - közölte péntek este a washingtoni Fehér Ház több más jelölés között a honlapján.

Az 1977-ben született Pressman egyebek közt volt Madeleine Albright néhai külügyminiszter egyik tanácsadója, belbiztonsági államtitkár-helyettes, az amerikai nemzetbiztonsági tanács háborús bűncselekményekkel foglalkozó igazgatója a Fehér Házban, majd az Egyesült Államok különleges politikai ügyekben felelős nagykövete, hazája nagykövete az ENSZ Biztonsági Tanácsában és tárgyalásvezető a nemzetközi békét és biztonságot fenyegető ügyekben, különös tekintettel az európai, az orosz, a kelet-ázsiai, a csendes-óceáni és az afrikai ügyekre.

Pressman számos emberjogi kérdésnek, így a homoszexuálisok jogegyenlőségének is szószólója, az LMBTQ-közösség elismertetéséért küzdő munkacsoportot is vezette az amerikai külügyben, számolt be a Magyar Nemzet. A lap információi szerint Pressman számos ponton kötődik az amerikai Demokrata Párthoz, valamint hollywoodi hírességekhez is, George és Amal Clooney alapítványának alapító ügyvezető igazgatója is volt.

Jelenleg a Jenner and Block nemzetközi ügyvédi iroda egyik partnere, és nemzetbiztonsági, emberi jogi peres ügyekben képvisel ügyfeleket.

Az Egyesült Államoknak 2020 szeptembere óta nincs budapesti nagykövete, csak ügyvivője. Az amerikai külképviseletet jelenleg Marc Dillard ügyvivő vezeti a magyar fővárosban. A nagyköveti poszt akkor üresedett meg, amikor Trump kinevezettje, David Cornstein 2020 szeptemberében beadta lemondását, majd a következő hónapokban haza is utazott az Egyesült Államokba. A Pressman várható hivatalba lépéséig tartó szűk két év a rendszerváltoztatáskor megélénkült kétoldalú kapcsolatok óta a legnagyobb átmeneti időszaknak ígérkezik a budapesti Szabadság téren.