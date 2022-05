Nemi erőszak a Jobbikban: Szilágyi György szerint Jakab hónapokig próbálta eltussolni a zaklatást

Személyi szabadság megsértésének gyanújával indult nyomozás a jobbikos zaklatási ügyben. A sajtóban korábban megjelent részletek szerint a párt egyik rendezvényén a párt politikusának, Szilágyi Györgynek az élettársát bezárták a mosdóba, és erőszakoskodtak vele. Szilágyi György szerint az elnök, Jakab Péter hónapokig azon dolgozott, hogy eltussolja a szexbotrányt. A Bors csütörtökön arról írt, hogy az áldozatot más jobbikosok telefonon fenyegették, hogy ne merjen feljelentést tenni az ügyben – hangzott el az M1 Híradójában.

Nyomozás a Jobbikos szexbotrány ügyében

Személyi szabadság megsértésének gyanújával indult nyomozás a jobbikos zaklatási ügyben. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság az M1-nek megerősítette: gyanúsítotti kihallgatás eddig nem történt, a hatóság ugyanakkor büntetőeljárás keretében vizsgálja az esetet.

„Az áldozatoknak nem egyszerű ezt feldolgozni, nagyon sok minden megfordul ilyenkor a fejükben, például az is, hogy szégyellik ezt az esetet, pedig nem nekik kellene…”

Szilágyi György ezzel indokolta, hogy élettársával miért csak most tettek feljelentést a rendőrségen, annak ellenére, hogy a nemierőszak-kísérlet még decemberben történt a Jobbik egyik vidéki rendezvényén. A sajtóban eddig megjelent részletek szerint az áldozatot arra kötelezték, hogy egyedül érkezzen, majd az este folyamán egy szintén jobbikos politikus bezárta a mosdóba, és erőszakoskodott vele. Szilágyi György szerint az ügyet először párton belül próbálták rendezni, Jakab Péter azonban hónapokig azon volt, hogy eltussolja a zaklatást.

Telefonos fenyegetéssel próbálhatták megfélemlíteni az áldozatot az ügyben érintett jobbikosok – számolt be a Bors. A bulvárlap információi alapján a nőt fizikai erőszakkal és megtorlással fenyegették azért, hogy ne merjen feljelentést tenni. A Bors szerint az üggyel kapcsolatos jegyzőkönyv azt is rögzítette, hogy a Jobbik egyik neves politikusa a nyomdafestéket nem tűrő, trágár szavakat mondott neki.

„Hogy a rossebbe lehet, hogy ti nem aznap szaladtatok azon nyomban a nyomozó hatósághoz?”

Jakab Péter hétfőn az ATV műsorában éppen azzal védekezett: nem érti, hogy egykori alelnöke és élettársa miért nem tett azonnal feljelentést a rendőrségen. A Jobbik elnöke ezúttal is tagadta, hogy a hivatalos beadvány előtt tudott volna a történtekről, majd a párt etikai bizottságát is mentegette az ügyben.

„Hogyha meg is történt, akkor azon nyomban a rendőrséghez kellett volna fordulni. Gyuri nem ezt tette, meg a párja, hanem vártak öt hónapot, és még ezt követően sem a rendőrséghez fordultak, hanem egy pártnak, a Jobbiknak az etikai bizottságához, amelyik nem egy nyomozó hatóság” – mondta a Jobbik elnöke.

Jakab Péter ugyanakkor elismerte: ő is ott volt azon a párteseményen, ahol a nemierőszak-kísérlet történhetett. Sőt ezen a jobbikos rendezvényen készült egy táncos videó is, amelyen Jakab Péter egyik bizalmasával, a párt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyéni jelöltjével látható. A zaklatási botrány kirobbanásakor több korábbi és jelenlegi jobbikos is őt nevezte meg tettesként.

Szintén a Bors írt arról, hogy az akciót az elkövetők előre eltervezhették. Ezzel a lap szerint Szilágyi Györgynek szánhattak egyértelmű üzenetet, az eddig alelnökként dolgozó politikus ugyanis Jakab Péter egyik kritikusának számított a párton belül.

„Már akkor tudtam, hogy ez a politikai karrierembe fog kerülni, amikor én nem maradtam csöndben ebben az ügyben”

– mondta Szilágyi György.

Szilágyi a botrány kirobbanása után visszavonta az újraválasztására vonatkozó szándéknyilatkozatot és azt is kilátásba helyzte, hogy kilép a Jobbikból. Kedden a párt egy másik meghatározó politikusa, Stummer János is bejelentette, hogy elhagyja a pártot, döntését ő is Jakab Péter vezetési stílusával indokolta.

„Nem elnökségi tagok irányították ezt a pártot, hanem mindenféle olyan tisztségviselők, akiket Jakab Péter elnökként, ilyen tanácsadókként emelt oda maga mellé” – mondta Stummer János.

Sajtóhírek szerint Jakab Péter bizalmi köre biztosíthatta be a pártelnök hatalomban tartását is azzal, hogy

fantomszervezetek tucatjait hozták létre.

A Bors szerint ezek egyharmadát, összesen 91-et az elmúlt hónapokban alapították, méghozzá Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a nemi erőszak gyanújába keveredett Földi István aktív közreműködésével.

A Bors úgy tudja: Földi valóságos „nagyüzemet” hozott létre, volt olyan hét, amikor négy-öt kamu-alapszervezetet is létrehozott. A lap szerint az ügyben felmerül az okirat-hamisítás gyanúja is.