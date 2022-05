Medián: Erősödött a Fidesz, a Mi Hazánk megelőzi Gyurcsányékat

Tovább erősödtek a kormánypártok a választás óta – ez derült ki a Medián legfrissebb kutatásából. A biztos szavazóknak immár a 60 százaléka vallotta magát kormánypárti szavazónak. A cég igazgatója az M1-en arról beszélt: az ellenzéki szavazókat trauma érte április harmadikán, a baloldali pártok pedig mélypontra kerültek. A felmérés szerint jelenleg a legnépszerűbb ellenzéki párt a Mi hazánk – hangzott el az M1 Híradójában.

Tovább erősödtek a kormánypártok

Elsöprő, történelmi győzelmet aratott a Fidesz–KDNP április 3-án, sorozatban negyedszerre szerzett kétharmadot.

A Fidesz-tábor a választások óta még tovább erősödött – derül ki a Medián legfrissebb kutatásából. A biztos szavazók 60 százaléka vallotta magát kormánypárti szavazónak. A HVG számára készített felmérés szerint a Mi Hazánk átvette a vezetést az ellenzéki oldalon, vagyis a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíciót is megelőzi.

A Mi Hazánk támogatottsága a vártnál nagyobb mértékben emelkedett

– erről beszélt a Medián igazgatója az M1-en. Hann Endre hangsúlyozta: közben a baloldali pártok mélypontra kerültek.

„Mint ha egy trauma érte volna azokat a szavazókat, akik az ellenzék szövetségére, tehát a közös listára szavaztak, és most egyértelmű, hogy ott is veszteségek vannak. Ráadásul most megint a politikai helyzetnek megfelelően nem egy közös listára leadott szavazatokat mérünk, hanem pártonként, és hát látjuk, hogy mennyire töredezett ez a pártszerkezet” – fogalmazott Hann Endre.

Toroczkai László szerint nem meglepő, hogy a Mi Hazánk a DK-t is megelőzve a legnépszerűbb ellenzéki párt, ők ugyanis marakodás helyett dolgoznak.

„Hozzánk kötődnek az első parlamenti felszólalások, eközben a többi párt marakodott a saját egzisztenciális pozícióin és éppen egymást mészárolja le” – mondta Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke.

A baloldali összefogás pártjai a választások után szinte azonnal elkezdtek egymásra mutogatni. Gyurcsány Ferenc Márki-Zay Pétert, Márki-Zay Péter viszont Gyurcsány Ferencet hibáztatta a baloldal vereségéért.

Gyurcsány Ferenc már a választások után egyértelművé tette: a baloldalon nem lesz más lehetőség, csak ő és a DK.

Ezt mondom mindazoknak, akik menekülnek a gyurcsányozás elől. Akik a maguk politikai tevékenységét, identitását, programját abból vezetik le, hogy nem akarnak Gyurcsány lenni. Elkéstetek fiúk. Azok vagytok! – fogalmazott Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke.

A XXI. Század Intézet elemzője a Kossuth Rádióban arról beszélt: az emberek kiábrándultak a Gyurcsány-féle politikából, amelynek eredménye, hogy a kormánypártokat egyre többen támogatják.

„A kormány világos politikája, a háborúval kapcsolatos álláspontja, az inflációval és más egyéb válságokkal szembeni cselekvése ténylegesen növelte a kormány népszerűségét, a bizonytalanokat is a kormány mellé állította, a másik oldalon pedig nagyon sokan hontalanná váltak, úgy érzik, hogy becsapták őket, úgy érzik elárulták őket, tehát ténylegesen is elfordultak az ellenzéki pártoktól az ellenzéki szavazók” – mondta Nagy Ervin.

A XXI. Század Intézet friss felmérése szerint a baloldali összefogás a választási kudarc után teljesen szétesett. Az elemzésben az áll: Gyurcsány Ferenc pártján kívül a baloldal válságban van.