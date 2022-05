Helyreigazító közlemény

2022. május 2. napján a www.hirado.hu online felületünkön közzétett „Nagy visszatérők, kiesők és újoncok – néhány érdekesség az új parlamentről” című online cikkünkben megalapozatlanul állítottuk, hogy Czeglédy Csaba az idei kampányban is sikerrel bújhatott a mentelmi jog oltalma mögé. Ezzel szemben a valóság az, hogy Czeglédy Csabának az ellene folyó milliárdos költségvetési csalás miatti eljárásban nem volt mentelmi joga az idei országgyűlési választás során, így nem is bújhatott mögé, a választási kampányidőszak idején is folyt vele szemben a bírósági eljárás.