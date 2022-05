Hadházy leteszi az esküt, mert különben nem kap fizetést és benzinpénzt

A benzinpénz és a fizetés miatt teszi le az esküt Hadházy Ákos független képviselő, de a Szeged TV-nek azt már előre közölte, hogy nem jár be a munkahelyére. A baloldali összefogás politikusa az elvesztett választás után parlamenti bojkottra szólította fel szövetségeseit, ám senki nem csatlakozott hozzá, így végül leteszi képviselői esküjét – hangzott el az M1 Híradójában.

A benzinpénz és a fizetés miatt teszi le az esküjét Hadházy Ákos

Leteszi az esküt, mert különben nem kap fizetést és benzinpénzt – erről beszélt a Szeged TV-nek Hadházy Ákos, aki arra a kérdésre, hogy részt vesz-e a parlament munkájában, azt felelte: nem, ahogy eddig sem.

Az Országgyűlés alakuló ülésén bár megtehette volna, mégsem tett esküt a politikus. Helyette egy baranyai falu, Kisvaszar névtáblája mellől jelentkezett be. Ötletét korábban több momentumos és más baloldali politikus is támogatta, de az úgynevezett Hadházy-modell végül megbukott, mivel csak ő nem jelent meg az eskütételen, ami viszont következményekkel járt.

A politikus 2018-ban is azzal próbált némi figyelemre szert tenni, hogy nem ment el a parlament alakuló ülésére, és csak egy hónappal később tett esküt.

Hadházy most azt mondta: ahogy négy éve, úgy most is

kitart véleménye mellett, hogy bizottsági tisztséget nem szabad vállalni, de az esküt leteszi, mert a képviselői juttatásokat szeretné megkapni.

„Ez egy áldozatvállalás tőlem, mert addig nem kapok semmilyen fizetést, addig nyilvánvalóan nincsen benzinpénz, amikor lemegyek vidékre, most is voltam, múlt héten is voltam egy kis pici faluban, ezt természetesen a saját pénzemből kellett fizetni” – közölte Hadházy Ákos.

Az Origo korábbi beszámolója szerint az előző országgyűlési ciklusban összesen bruttó 48 millió forintnyi tiszteletdíjat számfejtettek Hadházynak. Az elmúlt egy évben 15 millió forintra volt jogosult, és mellette még irodát, lakást, és üzemanyagkártyát is kapott, közben mindössze két alkalommal ment be az Országházba, vagyis lényegében nem járt be a munkahelyére.