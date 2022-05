Energiaembargó: az orosz olajat helyettesítő palaolaj kitermelése akár földrengést is okozhat

Nem csak rengeteg pénzbe és időbe kerülne az orosz energiahordozók kiváltása, hanem egy esetleges embargó következményeként sokkal súlyosabbá válna a környezetszennyezés is – ezt mondják szakértők. A hagyományoshoz képest ugyanis sokkal nagyobb terhelést jelentene a környezetre például az úgynevezett palagáz vagy palaolaj kitermelése. Ráadásul sokkal környezetszennyezőbb a tankerhajós szállítás, mint a csővezetékes – közölte az M1 Híradó.

Környezetszennyező termelésből helyettesítenék az orosz energiát

Kelet-Közép-Európa legnagyobb finomítójába érkezik az uráli típusú nyersanyag Keletről. Magyarország kőolajigényének mintegy kétharmadát az orosz alapanyag fedezi, amelyek csöveken keresztül, tehát környezetbarát módon érkezik ide a Dunai Finomítóba. Ez a beszerzési útvonal szűnne meg, ha Brüsszel elzárná az orosz olajcsapokat. Az átállás más típusú energiahordozóra legalább 400-500 milliárd forintot, és minimum 5 évet venne igénybe. De, nem csak Magyarországnak okozna komoly fejtörést az orosz olaj kiváltása – mondta az M1-nek az energiapiaci szakértő – hanem egész Európának. Ugyanez hatványozottan igaz a gázra is.

„Az energiaszektor egy nagyon robusztus ágazat, nem lehet egyik pillanatról a másikra nagyon drasztikus technológiai váltásokat kivitelezni, mert infrastruktúra-intenzív. Az infrastrukturális beruházások idő- és költségigényesek” – közölte Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitika üzletágvezetője.

Óriási drágulást okozna az orosz energiahordozók kiváltása

Az M1 Híradónak nyilatkozó másik szakértő szerint az orosz kőolaj, illetve földgáz kiváltása óriási drágulást hozhat magával. „Ez mindenképpen nagyon nagy áremelkedéssel fog járni. Eleve látható, hogy az energiapiacon a Covid-járvány okozta zavarok után nincs még helyreállás, és erre még egy hatalmas sokk az Oroszországgal szemben bevezetett eddigi embargó, illetve a tervezett embargóknak már csak a lebegtetése is emeli az árakat. Egyébként ez az egyik legtragikusabb fele ennek a történetnek, hogy az embargó lebegtetésével is emelkednek az árak” – mondta Demkó Attila, a Mathias Corvinus Collegium Geopolitikai Műhely vezetője.

Arról már nem is beszélve, hogy az orosz energiahordozók, így jelenleg a kőolaj-, később pedig egy esetleges földgázembargó azt is jelenti, hogy Európának sokkal szennyezőbb forrásokból kell beszereznie ezeket a létfontosságú nyersanyagokat.

A palaolaj és a palagáz kitermelése környezetszennyező

Az orosz kőolajat például brüsszeli elképzelések szerint a kőzetekben meglévő úgynevezett palaolajjal is helyettesíthetnék. Csakhogy ennek kitermelése a Világgazdaság információi szerint nagyon nagymértékben károsítja a környezetet. A kőzetekben ugyanis nem csak szénhidrogének bújnak meg, hanem metán is, ami a levegőbe kerül. A palaolaj kinyerése emellett a talajvizeket is szennyezi, hiszen nehézfémek és radioaktív részecskék is bekerülhetnek a felszín alatti vizekbe és így akár az ívóvízbe is. De ami talán a legveszélyesebb, hogy az úgynevezett hidraulikus repesztéses eljárás, amellyel kitermelik a palaolajat, földrengéseket okozhat.

ide kattintva nagyobb méretben is megtekintheti az ábrát (forrás: M1 Híradó). A képre, vagynagyobb méretben is megtekintheti az ábrát (forrás: M1 Híradó).

Nem jobb a helyzet a földgáznál sem. Egy esetleges orosz gázra kivetett embargó esetén ugyanis az Egyesült Államokból, tankerhajókkal érkezne palagáz Európába, sokkal több, mint most.

„A palagáz kitermelése nagyjából 9 százalékkal nagyobb üvegházhatású gáz kibocsátásával ját, egész egyszerűen, mert a kitermelés során több metán szivárog el, mint a konvencionális kitermelés során, amilyen például az orosz gázkiszállításoknál értelmezhető. A másik az LNG kérdése, magyarul a cseppfolyósított földgáz, az egy sokkal nagyobb környezetterheléssel jár. Gondoljuk csak bele, hogy azt a földgázt meg kell tisztítani, le kell fagyasztani mínusz 161 Celsius fokra. Átszállítják egy másik kontinensre tankerhajókkal, és úgy kerül be a rendszerekbe” – hangsúlyozta Litkei Máté János, a Nemzeti Klimapolitikai Intézet igazgatója.

A szakember azt is hozzátette: a tankerhajók is, szállítsanak akár gázt vagy olajat, súlyosan szennyezik a környezetet, szemben a vezetékes szállítással.