Ami a miénk – 50 írás a családról Novák Katalin ajánlásával

Kinek mi jut eszébe a családról? – erre keresi a választ az a kötet, amely a Kopp Mária Intézet gondozásában jelent meg. Novák Katalin köztársasági elnök kérésére egyházi személyiségek, orvosok, rendezők, közéleti szereplők mondták el, írták le gondolataikat a családról.

“Ami a miénk” – ötven írás a családról

Novák Katalin ötven különleges embert kért fel – a művészet, az irodalom, a tudomány, a sport, az egyház, a gazdaság, a média, a közélet vagy a családmozgalmak meghatározó szereplői közül –, hogy osszák meg a családdal kapcsolatos gondolataikat. Olyanok szólalnak meg, akiket érdemes meghallgatni, akiket személyesen is nagyra értékel, és akiknek a történeteiből az olvasó is erőt meríthet.

A felkért személyek műfaji megkötés nélkül írhatták le gondolaiakat a családról. Ennek köszönhetően ötven különböző, mégis megható, inspiráló történetet olvashatnak azok, akik a kötetet a kezükbe veszik – mondta Molnár Balázs, a KINCS alelnöke az M1 Ma este című műsorában. Hozzátette, a történetek értékét az is emeli, hogy Novák Katalin minden egyes történet elé személyes ajánlót készített.

Ugyanakkor végigolvasva a könyvet, szinte mindenki fog olyan példát, technikát találni az elbeszélt történetekben, amelyeket be tud építeni a saját életébe – emelte ki. Hiszen az írásokban különböző élethelyzetek jelennek meg: vannak, akik évtizedek óta boldog házasságban élnek, vannak nagycsaládosok, örökbefogadó szülők, fogyatékossággal élő gyermeket nevelők, de egyes szerzők arról vallanak, milyen nehezen jött össze nekik a gyermekáldás, vagy hogy egyáltalán nem sikerült nekik – ismertette.

A kötet gazdagsága abban rejlik, hogy sem problematizálás, sem idealizálás nem jelenik meg a könyvben, hanem arról szól, amilyen az élet valójában.

A kötetben kifejtette véleményét a családról, a testvéri kötelékről a olimpiai érmes birkózóink, a Lőrincz testvérek is.

„Jó volt átbeszélni, hogy mit is adott számunkra a család, ugyanis nekünk az volt a normális, hogy családban, egymást támogatva nőttünk fel, és hiába hogy mindketten egyéni sportot űzünk, rá kellett jönnünk, hogy a családi összetartás óriási pluszt adott számunkra” – mondta Lőrincz Tamás. Hozzátette: örül, hogy megszülethetett egy ilyen könyv, benne a saját gondolataival is, hiszen pár év múlva büszkén mutathatja majd meg gyerekeinek, mit is jelent, jelentett számára a család, hogyan is élte meg a szülei, felesége, gyerekei támogatását az olimpia sikerei kapcsán.

A könyvből nemrég jelent meg a második kiadás, az első tavaly az adventi időszakban látott napvilágot. Mivel nagy sikere van a könyvnek, az sem elképzelhetetlen, hogy hamarosan folytatása is lesz – mondta Molnár Balázs. Hozzátette: a könyv különlegességét, értékét az is emeli, hogy hasonló témában nem jelent meg interjúkötet.

Ami a miénk – 50 írás a családról könyv elérhető a kiadó Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) e-könyvesboltjában.