A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően Magyarországon is a miniszterelnök irányítása alá kerülnek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok - erről közölt cikket internetes oldalán a Magyar Nemzet péntek délután.

A nemrég közzétett új kormányzati struktúrában a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tagozódnak be – írták, hozzáfűzve: mint köztudott, idáig az elhárítás, vagyis az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) a belügyiminiszter, míg a hírszerzés, azaz az Információs Hivatal (IH) a külügyminiszter irányítása alá tartozott. Az új szerkezetben az AH és az IH mellett a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ), valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (TIBEK) is “a miniszterelnökség fennhatósága alá kerül”.

“A sajtóban már napok óta kiszivárgott részinformációkra reagálva többen példátlan hatalomkoncentrációt emlegettek, ám ha a nemzetközi gyakorlatot szemügyre vesszük, egyértelműen kiderül, hogy számos országban hasonló szabályozás honosodott meg” – írja a Magyar Nemzet.

Többek között a német Bundesnachrichtendienst (BND) feladata, hogy külpolitikai és biztonságpolitikai szempontból releváns információkat gyűjtsön, és ezt a szövetségi kormánynak jelentések, valamint elemzések formájában elérhetővé tegye. A BND szövetségi hivatalként a szövetségi kancellár hivatalának hatáskörébe tartozik. Franciaországban a 2017-ben felállított Nemzeti Hírszerzési és Terroristaelhárítási Koordináció (Conseil national du renseignement, CNRLT) az elnöki hivatal része. Az elnökségi szerv feladata, hogy koordinálja a hírszerzési ügynökségek általános munkáját, illetve, hogy a Nemzeti Terrorelhárítási Központon (Centre National de Contre-Terrorisme, CNCT) keresztül irányítsa az ügynökséges terrorellenes harcát. Olaszországban is a miniszterelnöki hivatal része az Információvédelmi Részleg (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, DIS). A 2007-ben felállított hivatal feladata többek között az államtitkok védelme, a titkosszolgálatok által gyűjtött adatok koordinálása és adminisztrálása. A részleg a miniszterelnökség alá tartozó nagyobb olasz hírszerzési rendszer része, melynek további tagjai: a miniszterelnökség alá tartozó hírszerzési államtitkár (ha kinevezik), a minisztériumok közötti köztársaságvédelmi bizottság (Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, CISR), a Külső Hírszerzési és Biztonsági Ügynökség (Agenzia informazioni e sicurezza esterna, AISE), valamint a Belső Hírszerzési és Biztonsági Ügynökség (Agenzia informazioni e sicurezza interna, AISI). Az Egyesült Királyságban a nemzetvédelem és a hírszerzés a National Security Secretariat, valamint a Joint Intelligence Organisation képében szintén a miniszterelnöki kabinetiroda része. Az Egyesült Államokban az Office of the Director of National Intelligence (ODNI) közvetlenül az elnöknek jelent. A ODNI-t vezető igazgató egyúttal a Nemzetbiztonsági Tanács (National Security Council) tagja is, mely közvetlenül a Fehér Ház részét képezi.

A lista korántsem teljes, de jól mutatja, hogy az új magyar szabályozás összhangban van a nemzetközi gyakorlattal – írta internetes oldalán a Magyar Nemzet.