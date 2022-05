Több helyen leszakadhat az ég

Hidegfront érkezik pénteken, amely a Kárpát-medence felett hullámot is vet. A csütörtöki kánikula után néhány fokot mérséklődik is a meleg. Délután a keleti, délkeleti megyékben heves zivatarok jöhetnek – derül ki a met.hu előrejelzéséből.

Forrás: met.hu

A szakadozott frontfelhőzet dél, délkelet felé vonul, főleg az Alföldön emellett erőteljes is lesz a felhőképződés. Ezek ellenére is az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, de határozottabb tisztulás a délután második felében kezdődik északnyugat felől. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, azonban így is lesznek olyan területek, amelyek szárazon maradnak. Elsősorban a Tiszántúlon heves zivatarok kialakulására is kedvezőek a feltételek.

A szél mindenütt északnyugatira fordul, és élénk, időnként erős lökések is kísérhetik. Zivatarok környezetében viharos szélrohamokra is számítani lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 32 fok között valószínű a Dél-Alföldön a magasabb értékekkel. Késő estére általában 15 és 20 fok közé hűl le a levegő.