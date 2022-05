48 perc – Bayer Zsolt az olajembargóról: A nyugati országok azt várják, hogy ugorjunk utánuk a kútba

Az embargó közép-európai országokra gyakorolt hatása és a vétójog felfüggesztésére irányuló brüsszeli javaslat is témája volt a 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsornak, melynek vendégei ezúttal Fodor Gábor, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója, Bayer Zsolt író, publicista és Hortay Olivér a Századvég energia- és klímapolitika üzletágvezetője voltak.

A műsor első felében a három vendég a brüsszeli olajembargó gazdasági hatásairól és a szankciós politika kudarcáról beszélgettek.

Lánczi Tamás feltette a kérdést, hogy mit jelentene Magyarország számára, ha leválna az orosz olajról.

Hortay Olivér a Századvég energia- és klímapolitika üzletágvezetője szerint meggondolatlanság jellemzi a szankciós javaslatokat. Felhívta a figyelmet arra, hogy semmilyen tanulmány nem született arról, hogy az embargó milyen összeurópai és tagállami gazdasági hatásokkal járna. A tagállamok most keresnek erre önálló válaszokat.

A szakértő rámutatott, hogy Magyarország és a régióban lévő országok kitettebbek az orosz energiahordozóknak. Egy rövidtávú embargónak is katasztrofális következményei lennének Magyarországnak, nem tudnánk beszerezni a szükséges kőolajat, de még ha ez sikerülne is, akkor sem tudnánk feldolgozni műszaki okokból. A technológiai átállás több évet és nagy költségeket emésztene fel.

Téves gondolat az, hogy tankerhajókkal továbbra is a jelenlegi árszínvonalon lehetne kőolajat vásárolni. Legalább 50-60 százalékos áremelkedést okozna ez a lépés, és ez az embereket is érintené.

Bayer Zsolt publicista szerint a nyugati országok azt várják, hogy ugorjunk utánuk a kútba, de közben főleg a németek annak drukkolnak, hogy Orbán Viktor tartson ki az álláspontja mellett, mert az unió nyugati felének is szüksége van az orosz energiahordozókra.

Fodor Gábor, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója is úgy gondolja, hogy az Európai Unió farizeus álláspontot képvisel az ügyben. A nyugati világ együttműködésre van ítélve, nem véletlenül aggódik az amerikai pénzügyminiszter is az olajembargó miatt, amely az ottani olajárakat is felveri.

Bayer Zsolt szerint az amerikai reakció annak is köszönhető, hogy nem jött be az a tervük, hogy majd a Közel-Keletről kiváltják a kőolajat, ugyanis Szaúd-Arábia ebben egyáltalán nem partner. A publicista rámutatott arra is, hogy az Egyesült Államok ugyan szigorú szankciókkal sújtja az orosz termékeket, de például az uránra vonatkozóan nincsenek szankciók.

Lánczi Tamás megemlítette, hogy Ursula von der Leyen személyesen érkezett Budapestre, hogy Orbán Viktorral tárgyaljon.

Fodor Gábor szerint a látogatás azt mutatja, hogy Magyarországnak nagyon erős fegyver van a kezében a vétóval. Ezt ugyan most ki akarják venni a tagállamok kezéből, és erről már évtizedek óta zajlik vita. Ugyanakkor az unió egyik fundamentumát jelenti, hogy mindegyik tagállam kezében vétójog van.