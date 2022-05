Továbbra is a magyar rezsiárak a legalacsonyabbak Európai Unióban – ez derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nemzetközi ár-összehasonlító vizsgálatából. Közben 1 százalékkal, 9,5 százalékra emelkedett az infláció áprilisban az előző hónaphoz viszonyítva Magyarországon, ugyanakkor Közép-Európában továbbra is itthon a legalacsonyabb ez a szám, ami a szakértők szerint a kormány által bevezetett árstopoknak köszönhető.

Fékezik az inflációt az árstopok

„A gázra általában 26 500 forintot fizetünk, itt a megtakarítás 9200, a villanyra 17 600-at és ott a megtakarítás 6000. Ezt mindig feltüntetik, ahogy azt is, hogy 2013 óta összesen mennyit spóroltunk meg, és az körülbelül nekünk 600 ezer forint. Hála isten, hogy van rezsicsökkentés, és nagyon reméljük, hogy maradni is fog” – már több mint félmillió forintot spórolt eddig a rezsicsökkentéssel a zalaegerszegi Iványi Ildikó és a vele egy háztartásban élő gyermekei.

Magyarországon 2013 óta jogszabályok rögzítik és tartják fixen a magyar fogyasztók által fizetendő villamos energia és földgáz árát. Vagyis, hiába emelkednek a piacon az árak, a családoknak nem kell többet fizetniük az áramért vagy a gázért.

Elemzések szerint 2013 és 2021 között így összesen több mint 2600 milliárd forintot spórolhattak a magyarok a rezsicsökkentéssel.

A háború okozta nehéz gazdasági helyzetben a magyar kormány által bevezetett rezsicsökkentés több uniós országban is mintaként szolgál. Erről a Századvég elemzője beszélt az Origónak.

Hegedűs Zoltán úgy fogalmazott, hogy szépen lassan más EU-s tagállamok is megértették, hogy nem engedhetnek minden növekvő terhet a lakosságra hárulni, emiatt ha késéssel is, de egyre többen kezdtek hasonló intézkedéseket bevezetni.

Az elemző példaként említette Spanyolországot és Portugáliát, ahol nemrég a korábbi ár csaknem felében, 40 euróban maximálták a gáz megawattóránkénti árát. De hasonlóképp döntött Franciaország is, az olaszok pedig mintegy 6 milliárd eurót különítettek el az energiaárakra kivetett illetékek csökkentésére.

Ennek ellenére továbbra is a magyar rezsiárak a legalacsonyabbak Európában. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nemzetközi ár-összehasonlító vizsgálata, amely az uniós fővárosok mellett, Belgrád és London adatait is összehasonlította, figyelembe véve az ottani jövedelmeket is. Eszerint áprilisban ismét Magyarországon voltak a legalacsonyabb energiaárak az Európai Unióban.

A földgáz lakossági átlagára mintegy 2,8 tized euró per kilówattóra volt, amely a felmérésben szereplő fővárosok között a legolcsóbbnak számít, de az áramért is itthon kellett a legkevesebbet fizetni az unióban, a hazai adat Európában is a második legkedvezőbb, egyedül a vizsgálatba bevont, unión kívüli Belgrád előzi meg Budapestet.

Az energiahatóság szóvivője szerint a rezsicsökkentés mellett azért is fizetnek a magyarok jóval kevesebbet a gázért és a villanyért, mert nálunk – ellentétben több uniós tagállammal – a lakosságnak nem kell energiaadót fizetnie.

A magyar árak stabilak. A földgáz lakossági átlagárai Magyarországon a legkedvezőbbek az EU-ban, mert az európai átlagár négy és félszeres. Egy 20 ezer forintos gázszámla helyett egy családnak majdnem 100 ezer forintot kellene fizetnie. A villamos energia 60 százalékkal kedvezőbb, mint az európai átlagár, tehát egy 10 ezer forintos villamosenergia-számla helyett 27-28 ezer forintot kellene fizetni a szolgáltatásért – hozott példákat Scherer Zsolt.

A rezsicsökkentés is hozzájárult ahhoz, hogy áprilisban az infláció itthon az uniós átlag környékén volt. A múlt hónapban 9,5 százalékkal nőttek az árak az egy évvel korábbihoz képest. Ami magas, de még így alacsonyabb, mint például a V4-es országokban, ahol a pénzromlás mértéke 10 százalék felett van.

„Mind egy hajóban evezünk, ugyanazok a tényezők okozzák az infláció emelkedését szerte az egész világon”

– mondta Baksay Gergely, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, aki az M1-en arra hívta fel a figyelmet, hogy bebizonyosodott: a magyar kormány által bevezetett árstoppok sokkal hatékonyabban fékezik az inflációt, mint például az egyes országokban hozott adócsökkentési intézkedések.

Baksay Gergely úgy véli, hogy várhatóan a következő hónapokban is magas lesz az infláció Magyarországon is, amely idén érheti el a csúcsát. Az előrejelezések szerint a normál inflációs célok eléréséhez körülbelül két évet várni kell.