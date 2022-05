Örökbe fogadta Sanyit, a szökevény pingvint a Budapesti Rendőr-főkapitányság

A szabálytalanul közlekedő pápaszemes pingvin kis kalandja óta óriási népszerűségnek örvend, közel 120 jelképes örökbefogadója lett az elmúlt hetekben, a sorba pedig most a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) is beállt.

Szerdán a pingvinnel szemben intézkedő két fővárosi rendőr látogatást tett Sanyinál a délelőtt tízórási látványetetésen, ahol átvehették a BRFK nevében az örökbefogadási oklevelet. A fővárosi rendőrség szoros együttműködésben dolgozik a Fővárosi Növény- és Állatkerttel, nem először vállalt nevelőszülői szerepet, korábban egy zebrát fogadott örökbe.

Hanga Zoltán, a fővárosi állatkert szóvivője, a hirado.hu-nak elmondta, hogy Sanyi az állatkert egyik nagy kedvence, bravúros szökése óta pedig a hétköznapi látványetetéseken mindenki csak őt keresi, ezért egy megkülönböztető szalagot is kapott, valamint a kifutója elé egy információs tábla is kikerült, hogy könnyeben be lehessen azonosítani az állatkert 007-esét.