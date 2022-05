Alakuló kormány: több tárca élén is várható változás

A kormányalakításról tartott megbeszélést Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban. A találkozóról készült felvételeken több olyan politikus is látható, aki az előző kormányban is miniszter volt, ugyanakkor a szerdán megismert névsor alapján több tárca élén is várható változás. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy május utolsó harmadában tervezi bemutatni új, jelentősen átalakított szerkezetű kormánya tagjait – közölte az M1 Híradója.

A kormányalakításról tartott megbeszélést Orbán Viktor Oldott hangulatban, egy ebéd keretében tartott megbeszélést politikusokkal a miniszterelnök. Orbán Viktor az eseményről közösségi oldalán először egy fényképet posztolt szerda délután. A fotón az „Alakulunk” szó, a poszt felett pedig az „Egyeztetés az új kormányról” felirat olvasható. Ezt követően pedig egy rövid videó is elérhetővé vált, amelyen az látható, hogy a tanácskozáson Csák János, Gulyás Gergely, Lázár János, Nagy István, Nagy Márton, Navracsics Tibor, Palkovics László, Pintér Sándor, Rogán Antal, Semjén Zsolt, Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Varga Judit vett részt. Orbán Viktor múlt pénteken a Kossuth Rádióban még nevek említése nélkül válaszolt arra a műsorvezetői kérdésre, hogy hol tart az új kabinet alakulása. „Jelentősen szeretném átalakítani a kormány szerkezetét, teljesen más kormányzati vagy miniszteriális szerkezetben állunk fel, mint ahogy korábban ezt a választópolgárok megismerhették. Sok új embert is akarok behozni, tehát nagyon sok és mélyreható változás következik, mint ahogy a világban is sok és mélyreható változás következett be” – fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök azt mondta, hogy az új kormánynak egyebek mellett a migrációs nyomás, a világjárvány és a háború ad majd feladatokat, és ezért olyan emberekkel szeretne együtt dolgozni, akik képesek az új kihívásoknak megfelelni. Orbán Viktor parlamenti eskütételére várhatóan május 16-án kerül sor, utána, május 20. és 30. között reméli, hogy be tudja mutatni új kormánya tagjait a Parlamentben.