Stummer János: A mai napon kiléptem a Jobbik Magyarországért Mozgalomból

Stummer János közösségi oldalán kifejtette, hogy szombaton nyilvánvalóvá vált számára, hogy az a politikai közösség, amelynek az utóbbi 13 évben tagja és építője volt, nem azon az úton kíván tovább haladni, ami a haza jövője szempontjából üdvös. Hozzátette:

A Jobbik volt képviselője leszögezte a közügyekkel való foglalkozást továbbra is élete részének tekinti, de új párt vagy politikai mozgalom megalapítása nem áll szándékában.

Hangsúlyozta:

„azoknak a remek embereknek, akiket ebben a közösségben volt szerencsém megismerni az utóbbi években, a továbbiakban is minden jót kívánok. Akkor is, ha tagjai még ennek a pártnak, s akkor is, ha már nem.”