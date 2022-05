Ma lép hivatalba Novák Katalin, a békesség embere akar lenni köztársasági elnökként

Ma lép hivatalba Novák Katalin, Magyarország nyolcadik köztársasági elnöke. Beiktatásának hivatalos, istentisztelettel egybekötött ünnepsége május 14-én, szombaton lesz. Az alaptörvény szerint a köztársasági elnök kifejezi a nemzet egységét, őrködik az államszervezet demokratikus működése felett, ő a Magyar Honvédség főparancsnoka. Áder János korábbi államfő két cikluson keresztül töltötte be a tisztséget.

Az Országgyűlés titkos szavazással döntött az új államfő személyéről. 137 képviselő Novák Katalint választotta meg Magyarország első női köztársasági elnökének március 10-én. Az államfőválasztást megelőző beszédében Novák Katalin kijelentette: a békesség embere akar lenni köztársasági elnökként.

Novák Katalin az államfőválasztást megelőző beszédében kijelentette, hogy

felkészült az előtte álló embert próbáló feladatra. Neki minden magyart képviselnie kell.

Úgy fogalmazott, amíg az országnak van szabad akarata, nem tudják leigázni, ez a szuverenitása alapja, annak bölcsője pedig a család.

„Szuverenitásról nemzeti vonatkozásban soha nem leszek hajlandó lemondani”

– hangsúlyozta.

Elmondta, az ország már éppen kezdte visszanyerni a koronavírus-járvány előtti élete biztonságát és szabadságát, és akkor elszabadult ez a másik pusztító vírus: háború van Magyarország szomszédjában. Úgy fogalmazott, nincs rosszabb egy háborúnál, mert lángba akarja borítani mindazt, ami értékes az embereknek, megtámadja a nyugalmat, a hétköznapok biztonságát, a ma kiszámíthatóságát és a holnap derűjét.

A magyarok békét akarnak, mi nők nem a háborút, hanem a békét akarjuk megnyerni, mert békében lehet gyarapodni, építkezni, tervezni, egymásra mosolyogni

– mondta.

Novák Katalin köztársági elnök ünnepélyes beiktatása május 14-én a Kálvin téri református templomban ökumenikus istentisztelettel kezdődik, beiktatási ünnepi beszéde a Kossuth téri díszceremónián hangzik el. A katonai tiszteletadás után mások mellett fellép Rúzsa Magdolna énekes és Balázs János zongoraművész. Mindkét esemény nyilvános. Május 14-én kora délután megnyitja kapuit a Sándor-palota, ahova szintén minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Novák Katalin az Alföldön, Szegeden született, és ott is nevelkedett. Kezdetben nem a politikai pályán szeretett volna elindulni, későbbi érdeklődése mégis erre a területre vitte.

Általános iskolás éveit az amerikai nagyvárosban, Los Angelesben töltötte, ösztöndíjjal Párizsban is tanult, majd később három diplomát is szerzett. Közgazdászként végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen, majd a Szegedi Tudományegyetem és az Université Paris X közösségi és francia jogi képzését is abszolválta. Világnyelveket beszél, az angol mellett franciául és németül, valamint spanyolul is megtanult.

Politikai pályafutását külügyminisztériumi referensként kezdte. 2010-től a magyar diplomáciát irányító Martonyi János miniszteri kabinetjében volt tanácsadó. 2012-től kabinetfőnökként vállalt szerepet az akkoriban Balog Zoltán irányítása alá tartozó Emberi Erőforrások Minisztériumában, ahol 2014-ben végül család- és ifjúságügyekért felelős államtitkárrá nevezték ki. Fontos fordulópont volt életében, amikor a Fidesz 2017-es őszi tisztújító kongresszusán a párt külkapcsolatokért felelős alelnökének választották meg. 2018-ban országgyűlési mandátumot szerzett, két évvel később pedig a családokért felelős tárca nélküli miniszternek kérte fel Orbán Viktor miniszterelnök Novák Katalint.

Miniszterként eltökélt volt Magyarország demográfiai törekvéseinek előmozdítása, a gyermeket nevelő családok megerősítése, a családalapítás előtt álló fiatalok támogatása, valamint a generációk közötti együttműködés ösztönzése iránt.

Magyarországon Novák Katalin elsőként testesítheti meg nőként a nemzet egységét.

Hétfőn búcsúztatták el hivatalából Áder János leköszönő köztársasági elnököt

Ünnepélyes katonai ceremónia keretében köszönt el főparancsnokától, Áder János államfőtől hétfő este a Magyar Honvédség.

A posztjáról távozó köztársasági elnököt a Sándor-palotánál tisztelgéssel fogadta a Magyar Honvédség díszegysége. Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka köszönetet mondott Áder Jánosnak munkásságáért, majd ajándékként egy háromszögre hajtott, a Magyar Honvédség emblémájával ellátott zászlót adott át az államfőnek.

A budavári Szent György téren tartott ünnepség díszmenettel ért véget. A rendezvényen – mások mellett – részt vett Herczegh Anita, az államfő felesége, Kun Szabó István, a köztársasági elnök főhadsegédje és Benkő Tibor honvédelmi miniszter.

Áder János köztársasági elnök második államfői mandátuma 2022. május 10-én jár le. Az alaptörvény értelmében már nem választható újra.

