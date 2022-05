Az eddigi legfiatalabb államfő, háromgyerekes édesanya, négy világnyelven beszél – átvette hivatalát Novák Katalin

Átvette hivatalát Magyarország új köztársasági elnöke. Novák Katalint Áder János leköszönő államfő várta a Sándor-palota bejáratánál, majd megtörtént az „átadás-átvétel”. Novák Katalin a rendszerváltás utáni hatodik köztársasági elnök, és az eddigi legfiatalabb. A háromgyerekes édesanya Magyarország első női államfője. Megválasztásakor azt mondta, hogy a békesség embere akar lenni – közölte az M1 Híradója. Orbán Viktor közösségi oldalán kívánt sok sikert az új köztársasági elnöknek.

„Sok sikert, Elnök asszony!” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök, aki egy közös képet is csatolt bejegyzéséhez Novák Katalinnal és Kövér Lászlóval, az Országgyűlés elnökével.

A Híradó riportja szerint ma Novák Katalin pontban fél kilenckor érkezett a Sándor-palota bejáratához, ahol Áder János fogadta. Az új és a leköszönő köztársasági elnök együtt vonult be az államfői rezidenciára, amit végig is jártak, közben hosszan beszélgettek. Az elnöki iroda teraszán kezet fogtak, ezzel az új államfő szimbolikusan is átvette a hivatalát.

Átvette hivatalát Novák Katalin

Áder János két cikluson át volt Magyarország köztársasági elnöke. Katonai tiszteletadással, ünnepélyesen búcsúztatták el hétfő este a budai Várban. A volt államfőt 2012. május 10-én iktatták be és éppen a 63. születésnapján járt le megbízatása.

Tisztségét tíz év után adta át Novák Katalinnak, aki mostantól hazánk hatodik, egyben első női államfője.

Az Országgyűlés március 10-én több mint kétharmados támogatottsággal választotta meg államfőnek. Novák Katalin akkor azt mondta: köztársasági elnökként a békesség embere szeretne lenni.

„Elnökként is a békesség embere akarok lenni. Annak a generációnak a tagja vagyok, amelyik készen kapta a nemzeti függetlenséget, amelyik békében válhatott nagykorúvá Magyarországon” – mondta két hónapja.

Novák Katalin 1977. szeptember 6-án született Szegeden, három gyermek édesanyja. Budapesten szerzett közgazdász diplomát, majd Szegeden és Párizsban jogot tanult. Angol, francia és német nyelvből felsőfokú nyelvvizsgája van, illetve társalgási szinten beszél spanyolul.

Több nemzetközi elismerés birtokosa, dolgozott az Egyesült Államokban, Franciaországban és Németországban is. 2010-től a külügyminiszter tanácsadója volt. 2014-ben nevezték ki család- és ifjúságügyért felelős államtitkárnak, majd 2020-ban családokért felelős tárca nélküli miniszternek.

„Gyermek nélkül nincs jövő, magyar gyermek nélkül nincs magyar jövő”

Novák Katalin nevéhez fűződik a 2018-as családok éve és a Budapesti Demográfiai Csúcstalálkozók megszervezése, illetve több, a családalapítást segítő program elindítása is.

„Abban szeretnénk segíteni, hogy minden fiatal pár akkor és annyi gyermeket tudjon vállalni, amikor és amennyit szeretne. Ezért indítottuk el a családvédelmi akciótervet, ezért van babaváró támogatás” – idézte az M1 Híradója Novák Katalint.

Novák Katalin államfőként is a családok megerősítésért dolgozik.

„Nem ahhoz képest, hanem annak is köszönhetően kívánok jó köztársasági elnöke lenni Magyarországnak, hogy nő vagyok” – mondta. Hozzátette: világnézettől függetlenül minden magyar köztársasági elnöke szeretne lenni.

„Az én dolgom lesz, hogy abba a magasságba emeljem nemzettársaimat, ahol a magyarok magától értetődő összetartozása van. Ott abban a magasságban megértés van, békesség és biztonság. Tudom, nekem kell megjeleníteni ezt az összetartozást. Elsősorban, de nem egyedül. Nekem majd minden magyart képviselnem kell” – fogalmazott.

Novák Katalin mandátuma 2027-ig szól. Ünnepélyes beiktatása május 14-én, szombaton a Kálvin téri református templomban ökumenikus istentisztelettel kezdődik. Novák Katalin első államfői beszéde ugyanaznap, a Kossuth téri díszceremónián hangzik el. Az események nyilvánosak, szombat délután pedig a Sándor-palota is megnyitja kapuit, ahova mindenkit várnak.