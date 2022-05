A 8 éves Máté megmentette anyukája életet, most meglátogatta a zsarukat a hős kisfiú

Máté higgadtan elmondta hogy hívják, hol lakik, mi történt, hogy van az anyukája, milyen gyógyszert szed a szívére. A kisfiú nem ijedt meg akkor sem, amikor hallhatóan nagyon rosszul volt édesanyja. Most meglátogatta a zsarukat, ugyanis ő is rendőr szeretne lenni.

Ahogy arról április közepén írtunk, a 8 éves Máté megmentette édesanyja életét. A kisfiú igazi kis hős, most a Magyar Rendőrség közösségi oldalán számoltak be arról, hogy Máté meglátogatta őket.

„Azt tudtuk, hogy nagyon belevaló kisfiú, mivel megmentette az édesanyját, amikor felhívta a 112-t. De azt nem, hogy szíve vágya, hogy egyszer rendőrruhát vehessen fel. Meghívtuk magunkhoz, és ugyan méretben nem volt pontos, de találtunk neki egyet. Megszerveztük, hogy a segélyhívásakor vele beszélő operátor és a mentésirányító személyesen is elmondhassák neki, milyen ügyes volt. Egy egész napot nálunk töltött, és elmondta, hogy nagyon örül, mert 5 nap múlva születésnapja lesz. Igaz, anyukája jó előre elárulta nekünk, így készültünk ajándékokkal. Megismerkedett Jackkel, a robbanóanyag-kereső kutyussal, beült egy operátor székébe, és bejutott a rendőrség egyik legfontosabb helyszínére, az irányítási központba is. Találkozott a csapatszolgálatos kollégákkal, kipróbálhatta a testpáncélt, bilincset, sisakot… A legnagyobb örömet viszont a rendőrautó váltotta ki. Nagyon egymásra találtak, nem is ment az elválás, ezért kapott tőlünk egyet, picibe. Mi is nehezen engedtük el a kisfiút, de nemsokára, reményeink szerint újra találkozunk vele. Addigra már biztos lesz méretben megfelelő egyenruhája is.” –írták.