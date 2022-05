Nincs megállapodás – Európa és Magyarország is ráfizetne az olajembargóra

Nem sikerült megállapodni a hétvégén a hatodik brüsszeli szankciós csomagról. Ez tartalmazza a többi között az olajembargót is, amelyet jelenlegi formájában például Magyarország is elutasít. Uniós források szerint további egyeztetést igényel, hogy azok a különleges helyzetben lévő tagállamok, amelyek vezetéken kapják az orosz kőolajat, milyen garanciákat kaphatnak az ellátás biztonságára – ilyen Magyarország is. Az egyeztetések a héten folytatódnak. Elemzők szerint a minden hatástanulmány nélkül bevezetett olajembargó a gazdaság minden területén óriási károkat okozna. Termelőüzemek, vállalkozások kerülhetnek csődbe, ami elbocsátásokhoz vezethet – számolt be az M1 Híradó.

Nincs megállapodás az embargóról A malomiparban használt zsákoknak az alapanyaga a kőolajból készült polietilén. Ez azt jelenti, hogy olajembargó esetén rövid időn belül jelentős hiány alakulhatna ki ebből a csomagolóanyagból. Vagyis, a malomipari vállalatok, amelyeknek a közelmúltban jelentősen növekedtek a költségeik – például a búza ára megduplázódott –, újabb problémával nézhetnének szembe. „Ha az olajembargó bekövetkezik, akkor ez nálunk nem csak a szállítási költségeket emeli meg, mert hiszen mi odaszállítjuk a pékeknek a termékeinket, hanem a zsákos alapanyagnak a költségét is megnöveli, mert a zsákoknak az alapanyaga a kőolaj. Tehát, mi ezzel most nagyon, egyre kilátástalanabb helyzetbe kerülünk sajnos” – tájékoztatott Előházi Irén, az Egri Malom Zrt. vezérigazgatója. Elemzők szerint a minden hatástanulmány nélkül bevezetett olajembargó a gazdaság minden területén óriási károkat okozna. Termelőüzemek, vállalkozások kerülhetnek csődbe, ami elbocsátásokhoz vezethet. Az infláció éves szinten meghaladhatja a 10 százalékot. Emiatt érezhetően csökkenhet a lakossági fogyasztás, ami a gazdasági növekedés húzóereje. A termelés is jelentősen megdrágulhat, ami pedig gyengítheti a gazdaság versenyképességét. „Ez egy atombomba, amit leakarnak dobni a magyar gazdaságra” – ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök a brüsszeli bürokraták olajembargós javaslatáról pénteken a Kossuth rádióban. „A javaslat, ami az asztalon van, az létrehoz egy problémát, egy magyar problémát és semmilyen javaslatot nem tesz a megoldására. Ez elfogadhatatlan, a magyar érdekek szempontjából ez akceptálhatatlan” – fogalmazott a kormányfő. Kapcsolódó tartalom Az olajembargó csillagászati magasságokba emelné a benzin és a gázolaj árát Elfogadhatatalan, hogy hatástanulmányok nélkül jelentette be az olajembargót az Európai Bizottság - erről beszélt az M1-en a Századvég szakértője. Szijjártó: Nem fogjuk megszavazni az újabb brüsszeli szankciós csomagot „Nekünk, magyaroknak a minél előbbi béke az érdekünk” Az olajembargó recesszióba döntené a magyar mellett az európai gazdaságot is és hatással lenne a teljes világpiacra – ezt mondta a Klímapolitikai Intézet igazgatója a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Litkei Máté János hangsúlyozta: A szankció hatásai súlyosabbak lennének Európán belül, mint Oroszországban. A szakértő arról is beszélt, hogy az orosz uráli kőolaj kiváltása más, például Brent tipusú nyersanyagra, óriási terheket róna az unió tagországainak gazdaságára, főleg úgy, hogy ezt év végéig kellene végrehajtani. „Ez az átállás ezzel a rövid határidővel azért sem valósítható meg, mert az Európai Unió jelenleg nem rakott le olyan javaslatot, ellenajánlatot a tagállamok irányába, hogy, hogyan kompenzálja őket. Ezek a költségek, amelyek terhelni fogják az átállás során, illetve utána a megnövekedett árak miatt a tagállamokat, jelenleg nem látjuk honnan lesz kompenzálva” – mondta. A szakértő úgy fogalmazott: Az előzetes számítások szerint Magyarországon egy, 500-700 millió dolláros beruházásra lenne azonnal szükség az orosz olaj kiváltásához. Hozzátette, az átállás évente mintegy 2000 milliárd forintos költségvetési hiányt eredményezne. Szijjártó Péter: A brüsszeli csomag 700-800 forintos üzemanyagárat jelentene Magyarországon A magyar kormány álláspontja nem változott: Magyarország jelenleg biztos és stabil energiaellátását a szankciós csomag atombombaként lerombolná, ezzel ugyanis a magyar gazdaság működéséhez szükséges mennyiségű kőolaj beszerzése lehetetlenné válna – írta a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán szombaton. Ezért ebben a formában ezt a brüsszeli szankciós csomagot nem támogatjuk – szögezte le. A miniszter hangsúlyozta: „nem engedjük, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg a háború árát!”. Kapcsolódó tartalom Szijjártó Péter: A brüsszeli csomag 700 forintos benzint jelentene Magyarországon A magyar kormány álláspontja nem változott: Magyarország jelenleg biztos és stabil energiaellátását a szankciós csomag atombombaként lerombolná, ezzel ugyanis a magyar gazdaság működéséhez szükséges mennyiségű kőolaj beszerzése lehetetlenné válna – írta a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán.