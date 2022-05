Lecsapott a zivatar Budapestre, másutt jégeső esett – mutatjuk milyen idő lesz később

Az előrejelzések záport, zivatart, jégesőt jósoltak hétfőre. Elsőként a Pilisben és a Bakonyban, majd a főváros környékén, majd Budapesten, a Mecsekben és a Duna-Tiszan közén is egyre több helyen zivatarok alakultak ki. Van, ahol jégeső is esett.

Megérkeztek az első „fecskék”, azaz már kialakultak az első záporok, zivatarok. Szépen kirajzolódik az orográfia hatásra, így elsősorban a magasabban fekvő helyek környékén pattantak ki az első cellák. A villámlás mellett az erősebb cellákhoz felhőszakadás társulhat – írta közösségi oldalán hétfő kora délután az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Hasonlóról számolt be egy órával később az Időkép.

Az előző napokhoz hasonlóan ma is erőteljes gomolyfelhő-képződés indult be a késő délelőtti órákban. Elsőként a Pilisben és a Bakonyban, majd a főváros környékén, a Mecsekben és a Duna-Tiszan közén is egyre több helyen zivatarok alakultak ki, illetve cikkünk írása idején is újabb és újabb zivatarcellák formálódtak – írták.

A portálon a pilisi jégesőről is tettek közzé fotókat.

Budapesti olvasónk az alábbi videót küldte a zivatarról.

Lecsapott a vihar Budapesten

Az OMSZ előrejelzése szerint kedd délután Szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szél főleg az északkeleti megyékben megélénkül, zivatarok környékén erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Késő estére 12 és 17 fok közé hűl le a levegő.

Kedd este, késő este a gomolyfelhők nagyobb része összeesik, illetve szétterül, egyes területeken kiderül az ég, de maradnak felhősebb részek is. A záporok, zivatarok zöme késő estére lecseng, azonban nagyobb eséllyel az ország déli felében ezt követően is kialakulhatnak néhol záporok, zivatarok.

A Nyugat-Dunántúlon párássá válik a levegő, foltokban köd képződik. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, csak zivatarok körül lehet átmeneti szélerősödés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul, de a vízpartokon, belvárosi részeken enyhébb lehet az idő – írták.