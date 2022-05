Latinnyelv-vizsga, kazahnyelv-tudás, hegesztő és népművelő – érdekességek az új parlament képviselőiről

Csónaképítő asztalos, dízelmozdony-szerelő, aranykalászos gazda, motorkerékpár-szerelő, karosszérialakatos – csak néhány olyan szakma, amelynek képviselői egyben parlamenti képviselők is. Nyelvtudás terén is rendkívül sokszínű a 2022-26-os ciklus parlamentje, ugyanis az angoltól kezdve a japánon és a kazahon át macedónnyelv-tudással rendelkező képviselő is helyet foglal az Országgyűlésben. Összeállításunk.

(Fotó: hirado.hu) A Momentum parlamenti frakciójának vezetője, Fekete-Győr András jogász végzettségű, angol és német nyelvből felsőfokú nyelvvizsgája van. A frakció tagjai is felsőfokú végzettségűek, egyetlen kivétel, Hajnal Miklós, akiről az országgyűlési választások előtt a kampányban derült ki, hogy diploma nélkül közgazdászként hivatkozott magára. Emlékezetes, hogy nem sokkal később a szocialista Bangóné Borbély Ildikó egy hasonló diplomabotrányba bukott bele és esett ki az Országgyűlésből. Hajnalt Fekete-Győr próbálta mentegetni, hogy „ő nem azt mondta, hogy diplomás, ő azt mondta, hogy ő közgazdász”. (Fotó: hirado.hu) A parlament oldalán található információk alapján Hajnalnak nemzetközi érettségije van, így ő az egyetlen momentumos, akinek nincs felsőfokú végzettsége. Érdekes még Lőcsei Lajos esete, aki a fővároscentrikus párt frakciójába agrármérnöki végzettséggel ült be. Szabó Szabolcs, aki az azóta megszűnt Bajnai-féle Együttben politizált, geográfus végzettséget tudhat magáénak. Az LMP frakcióvezetője, Ungár Péter lett, aki szintén geográfusból lett politikus. A parlament oldalán fellelhető információk alapján angol nyelvből rendelkezik felsőfokú nyelvvizsgával, oroszul társalgási, spanyolul tárgyalási szinten beszél. Az LMP frakciójában szinte csak főiskolai vagy egyetemi diplomás képviselő ül, Csárdi Antal a kivétel, akit Márki-Zay Péter a kampány során „dr. Csárdi Antalként” ajánlott a választók figyelmébe, egy ízben. A valóság ezzel szemben az, hogy Csárdinak középfokú számítástechnikai programozó, képesített könyvelő és vállalkozási ügyintéző végzettsége van, de közel sem doktor. A parlamentbe újonnan bekerült Bakos Bernadettnek, aki szintén az LMP képviselőcsoportját erősíti, építőmérnöki diplomája van. Az MSZP frakcióvezetője, jelenleg még a párt társelnöke, Tóth Bertalan jogász végzettségű. A parlament egyetlen latin nyelvből vizsgával rendelkező képviselője is az MSZP-frakcióban foglal helyet: Hiller István. Képzettsége szerint történelem–latin szakos tanár, egyetemi doktor. A szocialisták frakciójában egyvalakinek nincs felsőfokú végzettsége, a parlamentbe újonnan bejutott Komjáthi Imrének. Szakközépiskolai érettségivel rendelkezik, emellett pedig karosszérialakatos és hegesztő szakképesítése van. A Jobbik frakcióvezetője változatlanul Jakab Péter maradt, aki szakmája szerint történelemtanár és középszintű angolnyelv-vizsgája van. Az új képviselők közül a frakcióban két politikusnak csak érettségije van. Az egyikük Bencze János, aki információs és számítástechnikai technikus végzettsége mellett motorkerékpár-szerelő, méhész, illetve PLC-programozó, nincs nyelvvizsgája. Szintén új képviselő Balassa Péter, aki érettségije mellett fociedző is. Az szintén új képviselőként befutó Sas Zoltán eredeti szakmája szerint bűnügyi tiszt, Végh Noémi pedig vegyész végzettségű. A pártot az utóbbi időben annak szexbotrányai miatt emlegetik. A Gyurcsány-párt frakcióvezetője természetesen nem lehet más, mint Gyurcsány Ferenc. Az egykori miniszterelnök szakmája szerint tanár és közgazda, angolul pedig tárgyalási szinten beszél. (Fotó: MTI/Kovács Tamás) A DK parlamenti frakcióját erősíti Karácsony Gergely eddigi helyettese, Gy. Németh Erzsébet is, aki leginkább arról ismert a politikai nyilvánosságban, hogy egyetlen olyan választást sem nyert meg, amin elindult. Végzettsége szerint általános iskolai tanító és tanár, üzletvezető, továbbá kulturális menedzser. A sajtóban évtizedeken át tevékenykedő Kálmán Olga az Országgyűlésben politikusként folytathatja karrierjét, egyébként népművelő és magyar nyelv és irodalom szakos tanár, angolul társalgási szinten beszél. A Gyurcsány-párt képviselőcsoportjában háziorvos is van, Komáromi Zoltán személyében, bár szaktudására remélhetőleg nem lesz szükség az Országgyűlésben. Komáromi egyébként is botrányoktól övezett politikai pályája során talán azzal híresült el, hogy a koronavírus elleni oltási kampány idején beleállt a keleti vakcinák elleni hergelésbe, és azt találta mondani, hogy a betegség jobb, mint a vakcina. A közvélemény-kutatásokban rendre mérhetetlen Párbeszéd a baloldali összefogásnak köszönhetően hatfős frakciót alakíthatott, melynek vezetője Tordai Bence. A baloldali botránypolitikus végzettsége szerint közgazdász, továbbá angol és francia nyelvből középszintű nyelvvizsgával rendelkezik. Az újonnan parlamentbe jutott Szabó Rebeka végzettsége szerint biológus, angolul és oroszul is tud. A mikropárt nem sieti el a politikusai végzettségét igazoló információk átadását, ezért a frakció felének végzettségéről cikkünk megjelenésének pillanatában nincsenek a parlament oldalán megtalálható, hiteles adatok. Az Országgyűlésbe új pártként megjelenő Mi Hazánk Mozgalom frakcióvezetője a párt elnöke, Toroczkai László lett, aki gimnáziumi érettségivel rendelkezik. (Fotó: hirado.hu) A szélsőjobboldali párt képviselői közé tartozik még a Novák házaspár, azaz Novák Előd és Dúró Dóra. Novák főiskolai végzettséget szerzett kommunikátorként, míg Dúró Dóra politológus végzettséggel ült be a parlamenti patkóba. A Mi Hazánk Mozgalom képviselőcsoportjában helyet kap még a parlamenti újoncnak számító Dócs Dávid, aki középfokú végzettségével vadgazdálkodási technikusból lett parlamenti képviselő. A Fidesz frakcióvezetője újra a jogász végzettségű Kocsis Máté. A legnagyobb frakcióval rendelkező pártban meglehetősen sokféle szakma képviselteti magát és nyelvtudás tekintetében is igazi különlegességeket találhatunk. Vitályos Eszter például jogász végzettsége és vívóedzői képesítése mellett politikai kommunikációs tanácsadó és aranykalászos gazda is. Bányai Gábor, aki hónapokig küzdött a koronavírussal, kertészmérnök, emellett növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási szakmérnök. Becsó Zsolt, aki szintén a nagyobbik kormánypárt frakcióját erősíti, szakmája szerint nyomdaipari üzemmérnök és marketingközgazdász. Fónagy Jánosról alighanem kevesen tudják, hogy jogász végzettsége mellett képesített könyvelő és csónaképítő asztalos is. A Fidesz frakciójában azonban van közlekedésgépész technikus és okleveles etnográfus is, F. Kovács Sándor személyében, akinek nyelvtudása egyedülálló, ugyanis a kazah nyelvet tárgyalási szinten beszéli, de Héjj Dávid szociológusról sem köztudott, hogy a japán nyelvet társalgási szinten bírja. Kállai Mária is egyedi nyelvtudásával tűnhet ki, ugyanis az angol, német és orosz mellett a macedón nyelvet is beszéli. Sztojka Attila az Országgyűlésben egyetlenként lovári cigány nyelvből vizsgázott, méghozzá felsőfokon. A nagyobbik kormánypárt soraiban ül a MÁV egyik forgalmi-kereskedelmi tisztje, a dízelmozdony-szerelő Kovács Sándor, aki ezek mellett szociális munkás és foglalkoztatás rehabilitációs szaktanácsadó is.