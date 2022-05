Giro d'Italia: Különleges drónfelvételek kerültek elő a huszárvágtáról

A versenyzők a Nagy Rajt martonvásári szakaszán tekertek éppen, amikor a martonvásári Szent László Huszáregyesület lovasai óriási vágtával megjelentek a mezőny mellett és hosszú métereken át tartották a lépést a sportolókkal, az élen haladó huszárkapitány, Varga Ferenc pedig kivont szablyával irányította a rohamot.

A verseny hivatalos Twitter-oldala a látottakról a következőképpen számolt be: „A Giro d’Italia nem csupán a kerékpározásról szól: a hagyományokról és sok-sok mókáról is”.

The Giro d’Italia is not just about cycling: it’s about folklore, tradition and lots of fun 😍

