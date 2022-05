Elárulta a hosszú élet titkát Feri bácsi, a 85 éves ezermester

A Duna TV Almárium című műsoráának stábja meglátogatta a nyolcvanöt éves Feri bácsit, aki a mindennapjait azzal tölti, hogy fából készít ajándékokat a családjának.

Korábban bányászként dolgozott, majd csákány helyett fűrészt, csiszolót ragadott, így alkot a mezőkövesdi Dobai Ferenc. Az első munkája egy kis szekér volt, amit 40 évvel ezelőtt készített. Feri bácsinak két gyermeke, két unokája és egy dédunokája van, azonban úton van a második és harmadik dédunoka is.

„A hosszú élet titka a nyugodtság, az alkotás és hogy lekösse az ember magát, tudjon mit csinálni, ne az idegességet keressük. Ha nem csinálunk semmit, mi értelme az életnek?” – árulta el Feri bácsi.

Unokáinak készített több mint harminc évvel ezelőtt fa-bölcsőket, amiket most a dédunokája örököl tovább. Az alkotási vágy már gyerekkorában megmutatkozott, hiszen iskolás korában is modellező szakkörre járt, ahol megkedvelte a faragást, amikor pedig ácsmunkákat csinált, még inkább közelebb került ehhez a világhoz, ami azóta is kitölti napjait.

Az ezermester meghatottan mesélte, hogy vágya csak az, hogy az unokái boldogok legyenek, és sokáig velük lehessen, hogy minél tovább örömet szerezzen nekik.