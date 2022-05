Bicikliző T-Rex, örömittas bocilány, vágtázó huszárok – mutatjuk a Giro d’Italia magyarországi rajtjának legkülönlegesebb pillanatait

A háromnapos hazai kerékpáros fesztivál első két napja is hatalmas sikerként könyvelhető el, az utak mellett tomboló embertömeg jól jelezte, hogy nem csak egy szűk réteget mozgat meg a kerékpársport.

Nagy sikert aratott a Lovasberényi Róna József Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos közösségi oldalának bejegyzése szerint a településen szobabicikliző T-Rex, valamint a flamingóplüssel rohanó bocilány is.

Az első versenynap 195 kilométeres távja után a sportolók rendesen elfáradtak, ezt bizonyítja az eredményhirdetésen történt kellemetlen baki is. A szakaszt a holland Mathieu van der Poel nyerte, aki a pódiumon előbb vállon lőtte magát a pezsgősdugóval, aztán lefröcskölte az arcát, viszont volt oka és ereje mosolyogni, hiszen sikerrel nyitotta a 2022-es Giro d’Italiát, az összetettben pedig továbbra is az élen áll.

„Sosem nevettem még ennyit verseny közben, és ez teljes egészében a magyar szurkolóknak volt köszönhető. Olyan jelmezeket láttunk az utak mentén, hogy nem is akartunk hinni a szemünknek, hihetetlen volt a hangulat és a lelkesedés megint. Mindenkitől azt hallgattam a három nap alatt, hogy az utóbbi évek legjobb »nagy rajtját« rendeztük meg, és ez egyértelműen a magyar embereknek köszönhető” – mondta a verseny után az összetettben jelenleg a 40. helyen álló Valter Attila, aki lelkesen azt is hozzátette, hogy számára az első három versenynap az ünneplésről szólt.

A drukkerek a harmadik etapot sem hagyták esemény nélkül. Amerre a karaván elhaladt, a települések mind kitettek magukért. Volt, ahol még az út menti fákat is rózsaszínbe öltöztették, és a kreativitás nem ismert határokat. Keszthelyen a Festetics-kastély előtt élőképben egy gigantikus rózsaszín kerékpárt jelenítettek meg a helyiek, amelynek a kerekei forogtak.

The Giro d’Italia is not just about cycling: it’s about folklore, tradition and lots of fun 😍

Az út mellett pedig feltűnt a Marvel-filmekből ismert Flash karaktere is, akinek a szánját terepjáróval húzták végig a füvön.

🦸‍♂️”Because he’s not the hero we deserve, but he’s the one we need right now”

🦸‍♂️”Non è l’eroe che meritiamo, ma quello di cui abbiamo bisogno”.#Giro pic.twitter.com/YwROyD9vYT

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 8, 2022