Szanyi Tibor: A szivárványkoalíció parlamentbe bejutott tagjainak minden cselekedete a pénz körül forog

A pénzért osztódik a szivárványkoalíció – ezzel a címmel közölt cikket a Magyar Nemzet. A lapnak az MSZP egykori alelnöke, Szanyi Tibor nyilatkozott, aki arra tett javaslatot, hogy a közös listán induló pártoknak egyetlen képviselőcsoport járjon, hogy ne lehessen trükközni a frakciópénzekkel.

Szanyi Tibor, az ISZOMM jelenlegi alelnöke úgy fogalmazott: ennyire magasról ellenzék még nem tett a választókra, mint ezek. Valójában nem is nevezhetjük őket ellenzéknek, ez pénzéhes üzleti vállalkozás.

Csaknem egy hónappal a választás után, hétfőn alakult meg az új Országgyűlés.A kormánypártoknak 135, a DK-nak 15, a Jobbiknak, a Momentumnak és az MSZP-nek 10, a Párbeszédnek és a Mi Hazánknak 6, az LMP-nek pedig 5 képviselője van.

„Itt tulajdonképpen hatpárti megállapodás született abban, hogy mindegyik pártnak, aki részt vett az együttműködésben, biztosítják a frakciót.”

Ezt mondta korábban Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke az M1-en. Az, hogy a zöldpártnak saját frakciója lehet az új Országgyűlésben, kizárólag a Demokratikus Koalíciónak köszönhető. Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára ugyanis azért adta át a mandátumát az LMP-s Bakos Bernadettnek, hogy a pártnak elegendő tagja legyen ahhoz, hogy önálló frakciót alakíthasson. Hasonlóképp tett Márki-Zay Péter, a baloldal volt miniszterelnök-jelöltje is.

„Én nagyon szerettem volna például Szél Bernadettet egy lehetőséghez juttatni, hiszen az egyik legnagyobb szomorúság volt a választás éjszakáján, hogy még ő sem tudott nyerni” – mondta korábban Márki-Zay Péter, az ATV műsorában.

Márki-Zay Péter a választás után az ATV műsorában azt is elárulta, kinek adná parlamenti helyét, ugyanakkor hozzátette: a hat párt döntése lesz a mandátum sorsa. Végül így is lett: helyét egy jobbikos politikus, Végh Noémi kapta. Karácsony Gergely pedig a párbeszédes Szabó Rebekát juttatta be a Parlamentbe.

Így végül a baloldal 57 képviselőjéből álló hat frakciója havonta összesen 256 millió forint állami támogatásra jogosult. Az előző parlamenti ciklusban még a mostaninál több, összesen 63 képviselőjük, ugyanakkor csak öt frakciójuk volt, ami után a jelenleginél kevesebbet, összesen 197 millió forintot kaptak havonta.

Ez pedig azt jelenti, hogy bár a következő négy évben 6 baloldali képviselővel kevesebb ül a Parlamentben, mégis havi 60 millió forinttal több pénzhez juthatnak az adófizetők pénzéből.

Csere-berék és trükközések után a baloldal több milliárd forinttal többet kaphat – erre hívta fel a figyelmet a héten közösségi oldalán a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté szerint az ellenzéki összefogás pártjai azért cserélgették a képviselőket, hogy minden frakcióhoz meglegyen a szükséges létszám.

Bejegyzésében kiemelte: mindössze 34 százalékos eredményt értek el a közös listával, jóval kevesebb képviselőjük van, mint az előző ciklusban, mégis több frakciójuk lesz. Ez pedig azt jelenti, hogy a következő négy évben a képviselő-csoportok fenntartásáért csaknem 3 milliárd forinttal többet kaphatnak. Ezért trükköztek ezek ennyit – fogalmazott Kocsis Máté.

Az ilyen trükközéseket azzal lehetne megakadályozni, ha a közös listán induló pártok egyetlen frakciót alapíthatnának a parlamentben – mondta most Szanyi Tibor a Magyar Nemzetnek. A baloldali politikus úgy látja, hogy a szivárványkoalíció parlamentbe bejutott tagjainak minden cselekedete a pénz körül forog. Úgy fogalmazott: mivel tudták, hogy nem fognak nyerni, a hatpárti összefogás az egész országgyűlési választást annak rendelte alá, hogy a parlamentbe bejutva minél több pénzhez jusson.