Giro d’Italia – Mutatjuk, hol lesznek lezárások és forgalmi változások vasárnap

Vasárnapi a Kaposvár–Balatonfüred etappal ér véget a pénteken a 105. Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny magyarországi szakasza. A futam miatt a Kaposvár–Nagykanizsa–Balatonfüred útszakaszon, illetve Budapesten lesznek érvényben lezárások és forgalomkorlátozások.

A verseny miatt vasárnap a Kaposvár–Nagykanizsa–Balatonfüred útszakaszon és Budapesten lehet forgalomkorlátozásokra és lezárásokra számítani.

A verseny előírásai szerint már a kerékpárosok érkezése előtt majdnem három órával le kell zárni az érintett szakaszokat, ezért, aki teheti, kerülje el a verseny útvonalának térségét. Az érdeklődőknek érdemes arra készülni, hogy a rajtnál és a célnál a parkolás gépjárművel több időt vehet igénybe.

A mezőny áthaladásának idején gyalog is csak a kijelölt pontokon lehet áthaladni. A fővárosban az érintett BKK-járatok módosított útvonalon közlekednek.

Lezárások Kaposváron, vasárnap

A kaposvári forgalomkorlátozások és lezárások elsősorban a belvárost érintik. A megjelölt időpontokban és helyszíneken a parkolási és behajtási engedéllyel rendelkezők sem tudják megközelíteni a parkolókat, lakásokat és üzleteket. A versenyt akadályozó járműveket a rendezők elszállíttatják.

A belvárosi üzletek, így a Corso üzletház is csak gyalogosan lesz elérhető. Bár a kávézók és éttermek nyitva lehetnek, de a Kossuth tér és a Hotel Dorottya közötti szakaszon – ahol majd a mezőny is elhalad – korlátozásokra számíthatnak a járókelők. Ide kattintva megtekinthetik, hogy a kerékpárversenyzők mely kaposvári utcákon haladnak majd végig.

A szervezők azt is kiemelték, hogy akik a Giro mezőnyét szeretnék megnézni, vagy vásárolni, fogyasztani mennének a belvárosba, azoknak azzal kell számolniuk, hogy több parkolóhely is le lesz zárva, a korlátozás a belvárosi parkolóházat és a Bajcsy-Zsilinszky utcát is érinteni fogja, így célszerű május 8-án gyalogosan közlekedni.

A Tescót, az Obit és a környékbeli üzleteket és éttermeket csak a Berzsenyi utca felől lehet megközelíteni, mivel a Vásártéri úton is elhalad a mezőny, így az ideiglenesen le lesz zárva, a forgalmat elterelik. A verseny miatt május 8-án vásár és piac sem lesz Kaposváron.

Az útlezárások és forgalomkorlátozások miatt a Kaposvári Közlekedési Zrt. egyes járatai a délelőtti és kora délutáni órákban nem közlekednek.

Lezárások és korlátozások Nagykanizsán, vasárnap

A versenyzők vasárnap 14:00 óra körül érkeznek Zala megyébe. A mezőny ezt követően a 61-es számú főúton érkezik 14:15 óra körül Nagykanizsára, majd a Kaposvári úton halad, a Kórház utcai körforgalomnál a Kossuth Lajos tér felé fordul, ezután a Kisfaludy utcán halad a Csengery útra, onnan pedig a Fő út felé kanyarodik. Az útvonal a versenyt megelőzően 11:45 órától lezárásra kerül a járműforgalom elől körülbelül 14:30 óráig.

Nagykanizsán szombat 20:00 órától körülbelül 15:00 óráig tilos megállni

a Kaposvári úton a Városhatár és a Teleki utca között,

a Teleki utca mindkét oldalán a Hevesi Sándor utca és a Kórház utca között,

a Kórház utca mindkét oldalán a Teleki utca és Kossuth tér között,

a Kossuth téren a Kórház utca és a Kisfaludy utca között,

a Kisfaludy utca mindkét oldalán a Kossuth tér és a Csengery utca között,

a Csengery utca mindkét oldalán a Kisfaludy utca és a Fő út között,

a Deák téren a Csengery utca és a Fő út között,

a Fő út mindkét oldalán a Deák tér és az Eötvös tér között,

az Eötvös téren a Fő út és a Balatoni utca között,

a Balatoni utca mindkét oldalán az Eötvös tér és a 7-es számú főút között.

Nagykanizsán szombaton 18:00 órától vasárnap 21:00 óráig tilos megállni a Széchenyi téri parkoló az Eötvös tér és a Színház utca között

Behajtási tilalom lesz érvénybenv asárnap 6:00 órától körülbelül 23:00 óráig a Széchenyi téren a Hevesi Sándor Művelődési Központ előtti területén és a parkolóban, vasárnap 11:00 órától körülbelül 16:00 óráig pedig a Fő út Deák tér (Bankpalota) és a Huszti tér nyugati ág közötti szakaszán mindkét irányban.

A Nagykanizsát és Zala megyét érintő lezárásokról és korlátozásokról bővebben ide kattintva olvashat.

Lezárások Balatonfüreden, vasárnap

A mezőny vasárnap várhatóan 17:00 és 17:30 között Tihany felől, a 71-es főút –Tihanyi műút – Széchenyi utca útvonalon érkezik a füredi célba. A verseny iránt érdeklődők a Széchenyi utcán kísérhetik majd figyelemmel a befutót.

A verseny ideje alatt a Borsos Miklós, a Huray, a Honvéd és a Zákonyi Ferenc utcai parkolókban nem lehet majd parkolni. A fizetős parkolási lehetőségek a belvárosban viszont továbbra is elérhetőek – a Csokonai, a Zsigmond, a Park, a Séta, a Szabadság utcai, a Castricum téri és az Esterházy strandi parkolóban. Ingyenes parkolásra a Kisfaludy strand, a Vasút utcai és kemping előtti parkolókban lesz lehetőség.

A balatonfüredi helyi járatok közlekedése is változik a kerékpárverseny miatt.

A Kaposvár–Balatonfüred útvonalat érintő lezárásokról pedig a Ggirohungary2022.hu oldalon bővebben tájékozódhat.

Lezárások Budapesten, vasárnap

Május 8-án, vasárnap tilos lesz megállni

12:00 óráig az Olof Palme sétány mindkét oldalán (a Műjégpálya előtt is), a Benczúr utca és a Hősök tere között, a Verona angyalai utca mindkét oldalán (Műcsarnok mögött), az Olof Palme sétány és Dózsa György út között;

12:00 óráig a Nádasdy utca mindkét oldalán a Haller utca és a Tóth Kálmán utca között;

8:00 óráig a Halász utca mindkét oldalán a Bem rakpart és a Fő utca között, a Fő utcai parkolóban a Halász utcával szemben, az Akadémia utca mindkét oldalán a Zoltán utca és a Garibaldi utca között, illetve az Id. Antall József rakpart mindkét oldalán az Eötvös tér és a Margit híd északi része között (Margit híd alatt is);

8:00 óráig a Hunyadi János út mindkét oldalán a Pala utca és Dísz tér között;

20:00 óráig a Dísz téren körben a Hunyadi János és a Tárnok utca között.

Lezárják 8:00 óráig a Halász utcát a Fő utca és a Bem rakpart között;

2:00 óráig pedig a Fő utcát a Szilágyi Dezső tér és a Halász utca között.

A Giro d’Italia útvonala – a Margit híd és a Garibaldi utca között – érinti a hétvégi rakpartnyitás helyszínét, ezen a szakaszon lezárják az utat.

Forgalomkorlátozás Budapesten futóverseny miatt, vasárnap

A BKK közleménye szerint 10:00 órától várhatóan 13:00 óráig korlátozásra kell készülni a Zoltán utcától a Nádor utca–Steindl Imre utca–Széchenyi rakpart–Pesti alsó rakpart–Szent István park–Újpesti rakpart–Széchenyi rakpart–Pesti alsó rakpart–Kossuth Lajos tér–Garibaldi utca–Nádor utca–Zoltán utca útvonalon a Szabadság térig.

Az előkészítési munkálatok és a verseny miatt 6:00 és 14:00 óra között a 2-es és a 2M villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) között. A 15-ös és a 115-ös autóbusz a Boráros tér irányában a Bajcsy-Zsilinszky út – József Attila utca útvonalra terelve közlekedik, nem érinti a Széchenyi utca, a Zrínyi utca és a Dorottya utca (Vörösmarty tér) megállót.

Módosul a vonatok és a buszok menetrendje is

Az útlezárásra és forgalomkorlátozásravaló tekintettel a MÁV-Start néhány vonata várakozásra kényszerül és hosszabb menetidővel közlekedik, a Volánbusz egyes járatai pedig nem, vagy terelt útvonalon és módosított menetrend szerint járnak.

A buszbérletek több vasúti viszonylaton is érvényesek lesznek a hét végén. A közúti lezárások miatt a MÁV-Start elfogadja a Volánbusz által kiállított, érvényes bérleteket vasárnap a Nagykanizsa–Gyékényes–Kaposvár, a Nagykanizsa–Balatonszentgyörgy–Kaposvár és a Keszthely–Balatonederics vonalon.

A forgalmi korlátozások Bács–Kiskun, Baranya, Csongrád–Csanád, Fejér, Komárom–Esztergom, Pest, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megye helyközi közlekedését, valamint Balatonfüred, Esztergom, Nagykanizsa és Székesfehérvár helyi közlekedését is érintik.

A kerékpáros körverseny miatt vasárnap a Dombóvár–Gyékényes, a Kaposvár–Fonyód, a Balatonszentgyörgy–Tapolca és a Tapolca–Székesfehérvár vonalszakaszokon – a versenyzők biztonsága érdekében – eltérő időpontokban lezárások lesznek egyes közúti–vasúti átjáróknál. Emiatt több vonat a kereszteződés előtti vasútállomáson várakozik, csak a kerékpáros mezőny áthaladása után indulhatnak tovább. Az érintett vonatok utasainak eltérő mértékű, jellemzően 20-50 perccel – egyes járatok esetében 60-80 perccel – hosszabb menetidőre kell számítaniuk.

Az útlezárásokról és forgalomkorlátozásokról bővebben a Police.hu oldalán, a közösségi közlekedési változásokról a BKK.hu honlapján, a vonatok és a távolsági buszok menetrendjének változásáról pedig a Mávcsoport.hu honlapján és a Volánbusz.hu oldalán tájékozódhat.