Kábítószergyanús kék tablettákat foglaltak le a hajdú-bihari rendőrök

Egy 31 éves polgári lakost állítottak meg a rendőrök 2021 októberében Miskolcon, akiről kiderült, hogy eltiltás hatálya alatt vezetett. A férfinél előállítása során kábítószert és új pszichoaktív anyagot is találtak, melyet elmondása szerint Polgáron szerzett be – számolt be a rendőrség hírportálja.