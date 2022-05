Jobbik: szexbotrány után tartották a tisztújítást, Jakab újra elnök lett, Szilágyi visszalépett

Ismét Jakab Pétert választották a Jobbik elnökévé, több mint 70 százalékos szavazati aránnyal. Kihívója, Stummer János kevesebb, mint 28 százalékot kapott. A párt kongresszusát azonban beárnyékolta a hét közepén kirobbant szexuális botrány. Az eddigi hírek szerint a baloldali lista egyik jobbikos képviselőjelöltje erőszakoskodhatott Szilágyi György akkori Jobbik-alelnök élettársával. Szilágyi György szerint az eset utáni első parlamenti ülésen ő személyesen is beszélt a Jobbik elnökével, vagyis biztosan értesült a botrányról. Ugyanakkor hiába várták, jó ideig nem indult belső vizsgálat a pártban – közölte az M1 Híradó.

Beárnyékolta a Jobbik tisztújítását a héten kirobbant szexuális zaklatási botrány

„Én valójában soha nem akartam a Jobbik elnöke lenni. Aztán megválasztottatok. Kérdés, hogy azon a napon, 2020 január 25-én jó döntést hoztatok-e” – mondta Jakab Péter, a Jobbik újonnan megválasztott elnöke.

Megtisztította a Jobbikot a belső bomlasztóktól és felkészítette a pártot az összefogásra – Jakab Péter ezekkel a szavakkal győzködte a tagságot saját erényeiről pártelnökként. A Jobbik egyébként nem sajtónyilvános tisztújító kongresztusán elmondott beszédet maga töltötte fel a közösségi oldalra, miután kiderült, hogy a tagság a voksok több mint 71 százalékával újabb két évre őt választotta meg a párt élére.

A Jobbik elnökségéből Ander Balázs már a tanácskozás előtt arra utalt, hogy Jakab Péter győzelme papírformának számít a pártban. Azt azonban az alelnök is elismerte, hogy a kongresszus hangulatát beárnyékolta a Jobbikon belül kirobbant zaklatási botrány.

A Bors csütörtökön írta meg, hogy a mostanáig a Jobbik alelnökeként politizáló Szilágyi György 24 éves élettársával a párt egyik rendezvényén, a Szabolcs-Szatmár megyei Ököritófülpösön erőszakoskodtak.

Az ügyben született hivatalos iratokra hivatkozva a lap azt írta: az áldozatot jobbikos politikusok elcsalták és bezárták egy szobába, majd a tettes levetkőzött és fizikai erőfölényét kihasználva próbálta őt megbecsteleníteni.

A segélykiáltásokra egy ugyancsak jobbikos politikus figyelt fel, aki kiszabadította a fiatal nőt. Ő lehet a büntetőeljárásban a vád első számú tanúja.

Szilágyi György állítása szerint ez a politikus Gyüre Csaba, a párt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke volt, aki az M1 kérdésére szombaton azt mondta: a sajtónak nem, csak a bíróság előtt fog nyilatkozni az ügyről. Arra azonban nem válaszolt, hogy a pártelnök tudott-e a zaklatási botrányról.

A Bors korábban arról is beszámolt, az eset történtekor Jakab Péter és kabinetfőnöke, Molnár Enikő is a helyszínen volt. Sőt, Szilágyi György állítása szerint az eset utáni első parlamenti ülésen ő személyesen is beszélt a Jobbik elnökével és kabinetfőnökével, vagyis biztosan értesültek róla.

Szilágyi György szerint bíztak a Jobbik vezetőségében, ezért nem tettek sokáig feljelentést. De hiába várták, jó ideig nem indult belső vizsgálat a pártban az esettel kapcsolatban.

„Én beszéltem vele is, én beszéltem egyébként Molnár Enikővel erről, tehát ők pontosan tudtak erről az ügyről már régóta” – mondta Szilágyi György.

A Jobbikos politikus a párt tisztújító kongresszusáról távozóban az újságíróknak azt mondta: Jakab Péter megválasztása után visszavonta saját alelnökjelölti szándéknyilatkozatát. Ahogy fogalmazott: csalódott a pártvezetésben.

„Már akkor tudtam, hogy ez a politikai karrierembe fog kerülni, amikor nem maradtam csöndben ebben az ügyben és beleálltam. Tisztában voltam akkor is a következményekkel. De úgy gondolom, hogy egy ilyen ügynél nem szabad mérlegelni és nem szabad azt fontolgatni hogy milyen következményei lesznek, ki kell állni az áldozatok mellett. Úgy gondolom ez az egy helyes eljárás” – tette hozzá Szilágyi.

A Bors azóta megtalálta a feltételezett bűncselekmény helyszínét. Amiről videót is közöltek. És azt is írták, úgy tudják,

a nemi erőszakot a tettes előre eltervezhette. Erre utalhat, hogy Szilágyi Györgyöt nem hívták meg a rendezvényre. Élettársa pedig hiába kérte, hogy választókerületi politikusként ne kelljen egyedül mennie, a kérését megtagadták.

Sajtóhírek szerint a nemi erőszakkal hírbe hozott jobbikos politikus Földi István, a párt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei képviselőjelöltje.

Bár Földi István a közösségi oldalán reagált és azt írta: semmilyen bűncselekményt nem követett el és tiszta lelkiismerettel várja a vizsgálatot, a Jobbik szombati tisztújító kongresszuság sem ő, sem pedig Jakab Péter újból megválasztott pártelnök sem állt az újságírók elé.