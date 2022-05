Csökkent a gyermekszegénység Salgótarján térségében

Lezárult a közel öt évig tartó "Esély a gyermekeinknek" című program a salgótarjáni járásban. A projekt eredményeként csökkent a gyermekszegénység, valamint megelőzhetőbbé vált a szegénység újratermelődése, generációk közötti átörökítése – tájékoztatták a konzorciumi tagok az MTI-t.

A munkát a Széchenyi 2020 fejlesztési program keretében végezte 400 millió forintos támogatásból Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Salgótarján önkormányzatával közösen, 2017 novemberétől 2022 májusáig – írták a közleményben.

A programba a salgótarjáni járás 13 településén és környékén élő 18 év alatti rászorulókat, különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekeket és családtagjaikat vonták be .

A projekt eredményeként hét településen nyolc jelenlétház működik, baba-mama klubokat hoztak létre, megerősítették a védőnői tanácsadást, segítettek az adósságkezelésben.

Gazdálkodási, pénzkezelési ismeretekkel, háztartási gazdálkodási és jogi tanácsadással is támogatták az érintetteket, de a program része volt a művészeti nevelés, az egészségmegőrzés, az önkéntes segítő tevékenység fejlesztése is, és a mobil játszótér program is. Szerveztek nyári napközis és bentlakásos tábort, ünnepkörökhöz kapcsolódó és sport programokat, képzést, továbbképzést.

A konzorciumi tagok közölték: a projektfenntartás időszakában a program 5 évig folytatódik.

A címlapfotó illusztráció.