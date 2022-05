Orbán: Brüsszel olajembargós javaslata felér egy atombombával

Elfogadhatatlannak nevezte az Oroszország ellen bevezetni kívánt uniós olajembargót Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió péntek reggeli műsorában, hangsúlyozva: az felér egy a magyar gazdaságra ledobott atombombával.

A miniszterelnökkel készített teljes interjút ide kattintva olvashatja.

A kormányfő hangsúlyozta: az uniós tagállamok vezetői korábban egyezségre jutottak abban, hogy csak olyan lépéseket szabad tenni, amelyek figyelembe veszik az országok eltérő energiaszerkezetét és azt a szuverén jogot, hogy az energiamixüket meghatározzák, ám az Európai Bizottság elnöke „akarva, akaratlanul megtámadta a nagy nehezen létrehozott európai egységet”.

A miniszterelnök kiemelte: az olajembargó felér egy magyar gazdaságra ledobott atombombával, ha elfogadják, „a rezsicsökkentésnek vége van”, 700 forintos benzin- és 800 forintos gázolajár következhet.

Az a harc, amelyet én most folytatok, az a magyar rezsicsökkentés megvédéséért folytatott harc – fogalmazott Orbán Viktor, aki azt is elmondta, az orosz olaj más fajtával helyettesítéséhez évekre és több száz milliárd forintos beruházásra, a hazai energiatovábbítási rendszer átalakításához pedig több ezer milliárdos beruházásokra van szükség.

Orbán Viktor hangsúlyozta, nem csak Magyarország van jelen pillanatban ilyen helyzetben, de – tette hozzá – a végén egyedül szoktunk maradni, mert vannak „hangországok”, akik néha megszólalnak ugyan, de a szavazásnál már nem teszik fel a kezüket. Ezért nem mindig, de gyakran egyedül szoktunk maradni. Mi nem fenyegetőzünk a vétóval, mert az együttműködésben vagyunk érdekeltek, nem pedig a konfrontációban, azonban a magyar érdekeket figyelembe kell venni, olyan javaslatot nem tudunk elfogadni, ami nincs tekintettel a magyar érdekekre – hangsúlyozta a kormányfő.

A miniszterelnök kiemelte, ennek a javaslatnak a fényében a rezsicsökkentésnek vége lenne, mert az patikamérlegen lett kialakítva, nagyon komoly pénzügyi számítások vannak a háttérben, és egészen ez biztosan felborulna, ha a magyar kérdés megoldása nélkül vezetne be be az Európai Unió olaj- és gázembargókat. Ráadásul – tette hozzá – a bizottság javaslata alapján már nem is az ár az alapkérdés, hanem hogy lesz-e egyáltalán olaj és gáz, mivel Ursula von der Leyen elnökasszony javaslata azt jelenti: lehet, hogy nem is lesz. Vagyis, ahogy a kormányfő fogalmazott, „vissza a feladónak, ez állt a kormány levelében is, gondolják újra a javaslatot”.