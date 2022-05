Megszólalt Berki Krisztián felesége

Péntek reggel meghalt Berki Krisztián, az egykori focikapus felesége megtörten nyilatkozott.

Berki Renáta Mazsi zokogva nyilatkozott a Borsnak.

„Sajnos a hír igaz, Krisztián meghalt. Kérem az újságírókat, hogy a férjem kegyeleti jogait és a hozzátartozók mérhetetlen fájdalmát is tartsák tiszteletben. Az életemnél is jobban szerettem! Emma születése után ma este nyolc órakor mentünk volna először kettesben randizni. Ezt a randit már egy másik életben fogjuk megvalósítani. Mindennél jobban szerettük egymást, bármilyen hullámzó is volt a kapcsolatunk ”– mondta.

Az esettel kapcsolatban a rendőrség korábban az Origónak azt mondta, hogy haláleset miatt tartanak szemlét és idegenkezűség nem merült fel, vagyis nem gyilkosság történt.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Facebook