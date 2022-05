Jakab a felelősségvállalás helyett terel a Jobbikon belüli nemi erőszak kísérletről

Terel a Jobbik szexbotrányáról Jakab Péter, aki az áldozattal való együttérzés, felelősségre vonás és rendőrségi feljelentés helyett a Fidesz-médiát hibáztatja. A Jobbik hallgat, egyedül Nagy Roland szólalt meg, szerinte Jakabnak távoznia kell a pártból és a közéletből.

Jakab Péter a Jobbikot nyakig körüllengő szexuális zaklatási botrány tisztázása helyett közösségi oldalán azt írta: „Szombaton tisztújítás lesz a Jobbikban. Ma meg is érkezett a fideszes nehéztüzérség, hátha… Soha ne higgy a Fidesz-médiának. Hazudnak! A jogi lépéseket természetesen most is megteszem”.

Jakab Péter (Forrás: Facebook/Jakab Péter)

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt: a párt egyik vezető politikusa megpróbált megerőszakolni egy fiatal nőt a Jobbik egyik rendezvényén. A botrány kirobbanása óta egy teljes nap telt el, többen megnevezték a lehetséges elkövetőt is és esetleges bűntársát is, illetve a fiatal lány megmentőjét is. A Jobbik elnöke azonban még a látszatát nem mutatta annak, érdekli-e, mi is történhetett valójában a Jobbik rendezvényén. Csak azt tette szóvá, hogy a botrány a Jobbik elnökválasztása előtt két nappal tört ki, ami szerinte nem véletlen.

A Bors online írta meg, hogy az elképesztő esetre még tavaly decemberben, egy vidéki pártrendezvényen került sor, ahova vezető jobbikos politikusok kaptak meghívást. Ahogy azt több hivatalos beadványban, aláírásával is megerősítve rögzítette, az áldozat gyanútlanul ment el a vendégházba a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ököritófülpösön, ahol a bűncselekmény történhetett.

Az áldozatot – egy fiatal hölgyet, aki akkor egy vezető jobbikos politikus élettársa volt – felcsalták az egyik szobába, majd a tettes levetkőzve és fizikai erőfölényét kihasználva próbálta őt szexre kényszeríteni. A lap szerint miután az áldozat belépett a szobába egy másik férfi kívülről rájuk zárta az ajtót. A tettes ezután letolta a nadrágját és berántotta a tiltakozó hölgyet a fürdőszobába. Levetkőzött és nemi szervét hozzá szorítva erőszakosan próbált közösülni. A kiszivárgott információ szerint egy másik jobbikos politikus, meghallva a segélykiáltásokat az áldozat segítségére sietett. Behatolt a szobába és addig dörömbölt a fürdőszoba ajtaján, míg a tettes kénytelen volt kinyitni az ajtót, s a hölgy ki tudott menekülni.

A nő a történtek után elmenekült a helyszínről, miközben azonnal hívta élettársát. A sértettek állítása szerint az ügyet jelezték Jakab Péter pártelnöknek és kabinetfőnökének, Molnár Enikőnek, sőt a párt etikai bizottságához is hivatalos beadvánnyal fordultak. A nemi erőszak áldozatául esett hölgy ennek eredménytelensége után fordult a rendőrséghez.

A jobbikos nemierőszak-botrány kirobbanása után Apáti István, a Mi Hazánk térségi országgyűlési képviselője a helyszínen tájékozódott. Közösségi oldalán többeket is megemlített, akiknek így vagy úgy köze lehetett a történtekhez.

Apáti István, a Mi Hazánk térségi országgyűlési képviselője közösségi oldalán több kérdést is feltett esetleges szereplőkkel kapcsolatban.

„Jelenleg minden jel arra utal, hogy a 24 éves lánynak csapdát állítottak, amely növeli a feltételezett elkövetők felelősségét. Ha már ezek a nyomorultak akkor ilyen gyáván viselkedtek, most lehetőséget biztosítok számukra, hogy bátran vállalják a felelősséget a tetteikért” – írta Apáti István, aki azt javasolta az érintetteknek, „amíg várják a bátorságukat, hogy az megjöjjön, gondolkodjanak el az alábbi kérdéseken:

Kocsord csúfosan megbukott egykori polgármesterének, Földi Istvánnak mi köze van a történtekhez?

Földinek Jakab Péterrel együtt nyilatkoznia kell arról, hogy a “szatmári fitness hétvége emlékei” közül mit tudnak felidézni?

Földi nőt, vagy férfit megtámadott-e ekkor? Igen, vagy nem?

Földi “katonája”, Miskolczy István csupán az épület beltéri ajtóinak nyitás-zárás funkcióját ellenőrizte asztalosipari szempontból, vagy más szerepe is lehet az ügyben?

Gyüre Csaba mit látott és hallott?

A helyzetet súlyosbítja, hogy nem csupán Jakab, hanem a Jobbik teljes vezérkara is hallgat. A párt sajtóosztálya ugyan kiadott egy közleményt, e szerint a vádakat nem tagadják, mindössze azt hangsúlyozzák, hogy a párt etikai és fegyelmi bizottsága az ügy kivizsgálását a beadvány megérkezése után azonnal elindította és erről a beadványozót is értesítette.

A Magyar Nemzet információi szerint a hallgatás mögött a Jobbik szombati tisztújító kongresszusa állhat. Jelenleg mindenki kivár, helyezkedik. Nem zárható ki ugyanis, hogy a szexuális bűncselekmény kollektív eltitkolása mögött személyes érdekek húzódnak. Miként arról a lap korábban már beszámolt, a párt két új országgyűlési képviselője, Szabó Hajnalka és Végh Noémi nem feltétlen maradna képviselő, helyükre pedig többen is pályáznak. Ez az oka annak is, hogy a párt június vége helyett most szombaton tartja tisztújítását. A tavaly decemberi nemi erőszak elhallgatásáért ezt a két mandátumot is felajánlhatta a vezetés egyeseknek, nem kizárt, hogy most ugyanezt Jakab ellenlábasai is megtették, cserébe a botrány kirobbantásáért.

Erre utalhatott Apáti István is, amikor Facebook-posztjában azt írta: kíváncsi lesz, hogy a jogászvégzettségű Gyüre Csabában a lelkiismeret, vagy a mandátum iránti sóvárgás kerekedik-e felül?

A pártelnök erkölcsi, morális, politikai felelősségét firtatta bejegyzésében Nagy Roland, aki talán az egyetlen ember a Jobbikban, aki felháborodásának adott hangot. Közösségi oldalán azt írta: ha igazak az állítások, Jakab Péter és Molnár Enikő „kabinetfőnök” bűnpártolást követhetett el.

„Morálisan, erkölcsileg mindenképpen elítélendő a nevezettek cselekménye. Politikai szempontból viszont ennek a két embernek azonnal távoznia kell nemcsak a Jobbikból, de a közéletből is, azonnal fel kell állniuk”

– szögezte le Nagy Roland, aki kiemelte, külön döbbenet számára, hogy egy frakcióvezető-pártelnök részegen „vitézkedett” a cikk szerint egy csapatépítő buliban.

„Van ennek az embernek még becsülete? Felnéznek még rá az emberei? Vagy csak a pénz tartja már össze ezt a megmaradt néhány embert, akik a jelek szerint ténylegesen csak az elkövetkezendő négy év állami (a dolgozók megtermelt pénze) támogatásában gondolkodnak. Szabó Gábor, téged is kérdezlek, te, aki ezt a pártot felépítetted, te, aki ezt a pártot saját gyermekednek tekintetted, meddig tűröd még? Esetleg beletörődtél, feladtad vagy csak egyszerűen ennyi idősen várod a békés, nyugdíjas éveket?” – tette fel a kérdést a párt elnökjelöltje.