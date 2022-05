Három napra Magyarországra figyel a világ – milliók várják izgatottan a Giro d’Italia budapesti rajtját

Ma rajtol Budapestről a 105. Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny, amelynek első három szakaszát rendezik péntektől vasárnapig Magyarországon. Az első etap pénteken Budapesttől Visegrádig tart, szombaton jön egy budapesti időfutam. Vasárnap jön a harmadik és egyben utolsó magyarországi szakasz, amely egy Kaposvár–Balatonfüred távval ér véget. A világ 200 országában több százmillió néző által követett nagy hagyományú olasz körversenyen három magyar kerékpáros áll rajthoz.

Az első külföldi Giro-rajtot 1965-ben rendezték, akkor mondhatni félig-meddig „házon belül”, hiszen San Marinóból indult a mezőny. A Giro 1909 óta íródó történetében eddig 13 alkalommal rajtolt a verseny Olaszországon kívülről, legutóbb 2018-ban Izrael volt a viadal nyitányának házigazdája.

Magyarország eredetileg 2020-ban adott volna otthont a verseny Nagy Rajtjának (Grande Partenza), akkor azonban a koronavírus-járvány miatt a versenyt őszre halasztották és teljes egészében Olaszországban rendezték.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Giro d'Italia (@giroditalia)

Az idei körverseny 22 csapatának 176 versenyzője áll rajthoz. Közöttük a kerékpársport igazi világsztárjait is láthatják a magyar nézők.

A 2019-es Giro győztes Richard Carapaz, a két évvel ezelőtt győzedelmeskedő Tao Geoghegan Hart és a tavalyi összetett első Egan Bernal is rajthoz áll, de a Vuelta a Espana-győztes brit Simon Yates, a tavaly hatodik portugál Joao Almeida, illetve a korábbi Girókról harmadik hellyel rendelkező spanyol Mikel Landa és kolumbiai Miguel Ángel López, valamint a két hete az alpesi körversenyt megnyerő francia Romain Bardet is jó formában várja a viadalt.

A korábbi győztesek közül ott lesz a mezőnyben a tavaly év elején hosszú pihenőt tartó, 2017-es bajnok holland Tom Dumoulin és a kétszer diadalmaskodó olasz Vincenzo Nibali. Az idény végén visszavonuló 42 esztendős korábbi világbajnok, a spanyol Alejandro Valverde 2016-os harmadik helyét követően tér vissza a Giróra.

Idén először három magyar versenyző is ott lesz a mezőnyben. Hazai és nemzetközi részről is kiemelt figyelmet kap az elmúlt két évben a Girón kiválóan teljesítő Valter Attila (Groupama-FDJ). A 23 éves kerékpáros a tavalyi versenyen öt napig viselhette a legjobb fiatal versenyzőt illető fehér és három szakaszon át az összetett éllovasnak járó rózsaszín trikót,

majd végül minden idők legjobb magyar eredményét elérve a 14. helyen zárt összetettben.

Saját célkitűzése szerint szakaszgyőzelemért kezdi meg pályafutása harmadik Giro d’Italiáját.

📸 Check out the best photos from the Teams' Presentation 📸 Non perderti le migliori immagini della Team Presentation 👉 https://t.co/fXV9eXe6s2#Giro pic.twitter.com/QiinsfUjWj — Giro d'Italia (@giroditalia) May 4, 2022

Bemutatkozik még a szintén 23 éves Peák Barnabás (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), aki felvezetőemberként tevékenykedik, valamint az Eolo-Kometa bringása, Fetter Erik, aki 22 évesen a mezőny negyedik legfiatalabb tagjaként vág neki élete első háromhetes körversenyének, feladata pedig várhatóan a szökésekbe kerülés lesz.

A hazai Nagy Rajt után Szicília dombságai következnek

A Giro első napján 195 kilométeren keresztül Budapestről Székesfehérvár és Esztergom érintésével Visegrádra teker a mezőny, az etapot két részhajrá és a célban egy hegyi hajrá színesíti.

A második napon rövid, mindössze 9,2 kilométeres sprintszakaszon a Hősök terétől a budai Várban lévő Szentháromság térig haladnak a kerékpározók, míg a magyarországi rész utolsó napján Kaposvártól Balatonfüredig 201 kilométert tesznek meg a versenyzők. Az etapot két részhajrá és egy negyedik kategóriás hegyi hajrá teszi még izgalmasabbá.

A körverseny első három szakaszának nyertesét hollóházi porcelánból készült trófeákkal díjazzák.

(Forrás: Twitter/Giro d'Italia)

A három magyar etap után hétfőn Szicíliába utazik a mezőny, itt rögtön a viadal első kulcsszakasza következik az Etna elérésével. Az összetett sorrendjére emellett várhatóan a Blockhauson, az Apricán és a Passo Fedaián lévő hegyi befutók lehetnek a legnagyobb hatással, a végső sorrend pedig a veronai időfutamon dől el.

A 105. Giro d’Italia 176 fős mezőnye május 29-ig összesen 3445,6 kilométert teker.

A Giro d’Italia miatt péntektől vasárnapig számos helyen kell ideiglenes útlezárásokra készülni.

Giro d’Italia – Nagy rajt programok

Budapest, Hősök tere

Péntek, szombat: 09:00–18:00

A Giro d’Italia szurkolói zónájában számos kitelepülés és aktivitások várják a látogatókat. Többek között VR-szemüveges kerékpáros állomás, arcfestés, kézműves foglalkozás, virágos fotófal, trükkös bringák, pumpapálya.

Kiemelt programok:

Péntek (12:20): Nagy Rajt – verseny indulás

Szombat (14:00–17:00): Budapesti időfutam

A részletes programokat ide kattintva olvashatja.

Budapesten a Hősök tere lesz az egyik központi helyszín, hiszen onnan startol az első és a második szakasz, illetve ott állítják fel a Giro-falu elnevezésű szurkolói központot is. A verseny szerdai csapatbemutatóját is a téren tartották, a nyitóeseményre mintegy háromezer néző látogatott ki. A budapesti és vidéki helyszíneken több tízezer emberre számítanak, köztük több száz külföldi turistára is.

A magyarországi etapokat az M4 Sport élőben közvetíti. Pénteken 12.20-kor, vasárnap 12.25-kor lesz a lassú rajt a mezőnyszakaszokon, a szombati időfutamon pedig 14 órakor rajtol az első kerékpáros.

A címlapfotón Valter Attila a Budapestről rajtoló Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny csapatbemutatóján a Hősök terén 2022. május 4-én. (Forrás: MTI/Illyés Tibor)