48 perc: A baloldal nem érzékeli a valóságot, mert a globális trendekből nehéz kiszakadni

Először lesz női köztársasági elnöke Magyarországnak Novák Katalin személyében – hangzott el az M1 és a hirado.hu közös hírháttér műsorában, a 48 percben. Lánczi Tamás házigazda kiemelte azt is, hogy soha ilyen fiatal közt elnökünk nem volt. A műsor vendégei ezúttal Litkei Máté, a Klímapolitikai Intézet igazgatója, valamint Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója voltak.

Novák Katalin „nagyon magasra fogja tenni a lécet”

Felmerült kérdésként, hogy Novák Katalin Áder János örökségeként várhatóan mit tud, mit fog továbbvinni. Elhangzott, hogy az államfő egy ország legfőbb diplomatája, Novák Katalin pedig négy nyelven beszél, integratív személyiség, így borítékolható, hogy „nagyon magasra fogja tenni a lécet”. Igen fontosak a Novák Katalin által képviselt, és következetesen végigvitt családtámogatási programok, ezek ráadásul olyan jó gyakorlatok, amelyeket érdemes megismertetni más országokkal, amelyek például nem a bevándorlással akarják kezelni a jelenlegi demográfiai helyzetet.

Szánthó Miklós ezzel kapcsolatban felvetette, hogy a demográfiai kérdés nagyon szorosan összekapcsolódik a teremtett világ védelmével – ez egy szoros kapcsolat az Áder János által képviselt szemlélettel.

Az Alapjogokért Központ igazgatója emellett kiemelte azt a nagyon ambiciózus célt, hogy az államfő testesítse meg az egész nemzet egységét.

Hangsúlyozta, hogy eddigi fellépése alapján Novák Katalin egy nagyon integratív köztársasági elnök lehet, hozzátéve, hogy politikai szempontból épp ezért blokkolt le a baloldal Novák Katalin személyének bejelentésekor, mivel „nem találtak rajta fogást, nincs olyan pont, ahol támadható lenne”.

Lánczi Tamás felidézte, hogy hosszas munka után a baloldali sajtó egyetlen érve egy fülbevaló volt, egy régi fényképről: a fülbevalóra azt írva, hogy Fidesz. Ez, mint fogalmazott, önmagáért beszél. Litkei Máté azt hangsúlyozta, hogy ellenzéki oldalról nem nagyon tudtak rá mit mondani, sztereotípiáikat ugyanis masszívan cáfolta Novák Katalin jelölése.

Úgy fogalmazott, köztársasági elnökké jelölése zseniális politikai húzás volt, egyik oldalról egy merész, progresszív lépés, női államfő, valamint Novák Katalin eddigi munkásságát ismerve egy konzervatív lépés is egyben, amire az ellenzék képtelen volt érdemben reagálni.

Folytatódik-e a baloldali botránypolitizálás?

Az új Országgyűléssel kapcsolatban felvetett kérdésre, miszerint folytatódik-e a baloldali botránypolitizálás, akciózás, Szánthó Miklós úgy fogalmazott: „az elsősorban nem a pártpolitikusokon múlik”. Kiemelte: Magyarországon mára igen felemás helyzet alakult ki, ugyanis a baloldali politikumot az jellemzi,

„hogy nem a baloldalnak van sajtója, hanem a baloldali sajtónak vannak pártjai, politikusai”.

A mai magyar baloldal legnagyobb problémájaként azonosította, hogy egy politikai erő nem teheti azt meg, hogy nem az emberek érdekében akar politizálni – nem a valóságból indul ki, ahhoz igazítva a politikai cselekvést –, hanem egy szűk magnak akar megfelelni, mint a sajtóelitjük, a megmondóembereik, a nyugati lapok szerkesztőségei, a brüsszeli elit. Ha így tesznek akkor az nagyon nagy baj. Véleménye szerint a magyar baloldal felépített egy visszhangkamrát az elmúlt 12 évben, Nyugatról átvett mintákat szajkóznak, és közben mereven azt hiszik, ez a valóság, és ennek a mesterséges valóságnak akarnak megfelelni. Nem volt véletlen, hogy már Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke is cinikusan „függetlenobjektívnek” nevezte a baloldali sajtót.

Adott emberanyaggal dolgozik a baloldal

Lánczi Tamás a választások eredményére utalva úgy fogalmazott, a magyar ellenzék volt Soros György legrosszabb befektetése. Litkei Máté ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a baloldalon adott emberanyaggal dolgoznak idehaza, némi autonómia talán van a rendszerben, egy-egy váratlan (vagy annak tűnő) húzás esetén, mint például Hadházy Ákos, aki nem teszi le az esküt az Országgyűlésben. Talán nem mindenkit rángatnak zsinóron – tette hozzá a Klímapolitikai Intézet igazgatója. A műsor házigazdája ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy azért a „Momentum is bement a zsákutcába”, egy ideig azt mondták, márpedig ők nem mennek be az Országgyűlésbe, majd amikor a házelnök az üzente, ha nincs eskü, nincs fizetés, erre mégis csak bementek…

Litkei Máté hangsúlyozta, hogy a DK és a Momentum képviselőinek kivonulása után a Jobbik és az LMP az ülésteremben maradt, Ungár Péter pedig egyenesen pszeudoparlamentarizmusról beszélt, ami – ahogy fogalmazott – „nem biztos, hogy bárhová is vezet”. Lényeges, hogy van egy törés az ellenzéken belül, azonban ez messze nem jelent baloldali megújulást – tette hozzá. Litkei szerint most úgy tűnik, a performance-politizálás fog folytatódni.

Megváltozhat végre a „következmények nélküli ország” toposza

Szánthó Miklós a baloldali megújuláshoz annyit fűzött hozzá, hogy a baloldal sikerének gátja önmaga, ami a nemzet számára jó hír, a baloldali szavazók számára kevésbé. Úgy gondolja, a szégyenérzet hiányának ára van, és talán a „következmények nélküli ország” toposza megváltozhat végre, és ahogyan a választás eredménye is jól mutatja, igenis lehetnek, lesznek következmények. Összegezve úgy fogalmazott,

a baloldal nem érzékeli a valóságot, mert a globális trendek érzékeléséből nehéz kiszakadni.

Úgy érzik, olyan sikeres témákat karolnak fel, mint a migráció, a multikulti, a genderkérdés, a zöldpolitika, a társadalmi ügyek mentén lévő érzékenyítés, és ráadásul ezt a sajtójuk meg is támogatja, hangsúlyozva, hogy ezek a sikeres „ügyek”. Hozzátette: ebből a véleménybuborékból egyik percről a másikra kiszakadni nehéz, ezért nem is tudnak, nem is fognak tudni másként politizálni.