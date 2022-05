Nem csitul a belviszály, a baloldal nem találja a megoldást

Hadházy Ákos, aki korábban a parlamenti alakuló ülés bojkottjára szólította fel elvbarátait és képviselői esküjét sem tette le, mostanra már bekönyörögné magát a törvényhozásba. Közben kollaboránsnak nevezte a Jobbikot, az MSZP-t és az LMP-t, amiért bent maradtak az ünnepi eseményen. De éles vita van Márki-Zay Péter és Gyurcsány Ferenc között is azok után, hogy kedden találkozott egymással a hódmezővásárhelyi polgármester és Lázár János, majd közösen tartottak sajtótájékoztatót – hangzott el az M1 Híradóban.

Nem csitul a baloldali belviszály

„Önmagában az, hogy nem megyünk be a nyitóülésre, az kevés”

A kivonulás nem megoldás, de az új ellenzéki politizálás alapja lehet – Hadházy Ákos szerint. A botránypolitizálásáról elhíresült független képviselő, aki egyedüliként nem tett esküt a parlament hétfői alakulóülésén. A Kossuth téren élesen kritizálta a Jobbikot, az MSZP-t és az LMP-t is.

„Volt olyan párt, amelyik kijött, volt olyan párt, amelyik némán végighallgatta még Áder Jánost is, sajnos nem tudok finomabban fogalmazni, ezek a pártok kollaboráns pártok, akkor is, ha ezt nem gondolják át, akkor is, ha tévedtek, akkor is, hogyha teljes meggyőződésből mentek be” – nyilatkozta Hadházy Ákos.

Hadházy ellenállása ugyanakkor hamar megbukott. Már szerdán közölte:

letenné a képviselői esküt, majd rögtön arra panaszkodott, hogy ennek időpontjára még nem kapott időpontot.

Azt azonban jelezte, hogy a parlamenti munkában továbbra sem fog részt venni. Vagyis az Origo szerint ugyanarra készül, amire az előző ciklusban is tett: milliókat venne fel havonta, munka nélkül.

„Én azt szeretném, ha tényleg ellenállásként is viselkednének, nem kollaborálnának, nem dísznek ülnének be a parlamentbe” – mondta még korábban Márki-Zay Péter.

Hadházy Ákoshoz hasonlóan Márki-Zay is több nyilatkozatában támadta az ellenzék pártjait azóta, hogy az összefogás közös miniszterelnök-jelöltjeként megbukott. Árulókat emlegetett a baloldalon, de kiderült: nincs jó véleménnyel az ellenzék vezérének tartott Gyurcsány Ferencről sem. Erről a Lázár Jánossal közösen tartott sajtótájékoztatón beszélt még kedden, amikor arról kérdezték: beszélt-e a választási vereség óta a DK elnökével.

Márki-Zay Péter: Az ő nyilatkozataiból következik talán az, hogy nem is hiszem, hogy szeretne beszélni éppen.

Újságíró: Ön szeretne beszélni vele?

Márki-Zay Péter: Nem, őszintén szólva.

Márki-Zay Péter kiszólása nem tetszett a DK-nak. A párt elnökségi tagja, Vágó István a közösségi oldalán bírálta és azt írta: „Ezt most tényleg nem értem… (…) … „Érdekelne Hadházy véleménye erről az »új szövetségről«.”

„István, nem gondolnám, hogy ez szövetség” – szólt vissza kommentjében az ellenzéki összefogás önkormányzati területért felelős kabinetvezetője, Wittinghoff Tamás. Budaörs polgármestere ezzel védelmébe vette kollégáját, amikor úgy fogalmazott: „ha az új azt az ajánlatot teszi, hogy a város szivatása helyett hozzájutunk a forrásokhoz, mi a helyes lépés?”

Az együttműködés, az összefogás, ami a választásokra létrejött, az mára megszűnt létezni Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője szerint. Annak az összefogásnak, amit most a baloldalon össze akar hozni, annak csak olyan párt lehet a tagja, ami nem kérdőjelezi meg az ő vezető helyét.

Gyurcsány Ferenc a vereség után újratervezné a baloldalt – erről Nagy Ervin beszélt az M1-en. A választás után tisztábbak lettek az erőviszonyok, és ma már látszik, ki a főnök a baloldalon.

A DK-nak, ha megnézzük az erőviszonyokat, minden esélye megvan arra, hogy az MSZP-t vagy a Párbeszédet ledarálva egy új baloldalt, egy új összefogást alakítson meg.

Nagy Ervin arra számít, hogy újraindul az átlépési hullám a baloldalon, és sokan a DK-ban keresik majd a politikai túléléshez szükséges helyüket.