ITM: Több mint egymilliárd forintos, közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó előkészítési projektek indulnak Győrben

Több mint egymilliárd forintos, uniós forrásból fedezett, közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó előkészítési projektek indulnak Győrben közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára csütörtökön a közmédiával.

Mosóczi László ismertette: az egyik projektben az idén év végéig többi között elkészül a helyi közlekedési szokások és a tömegközlekedési csomópontok felmérése, részletes megvalósíthatósági tanulmány, 30 elektromos autóbusz beszerzését megelőző műszaki koncepció, 15 okosmegállóhely kialakításának koncepciója, egy autóbuszsáv koncepcióterve, a városi menetrend fejlesztési javaslata, valamint az elektronikus jegyrendszer bevezetésére vonatkozó terv.

A másik projektben jövő tavaszra az elővárosi közlekedés fejlesztését megalapozó dokumentumokat – például részletes megvalósíthatósági tanulmányt, közútbiztonsági hatásvizsgálatot, valamint fenntarthatósági és klímakockázati tanulmányt – dolgoznak ki.

Az államtitkár kiemelte, hogy Győrbe a város vonzáskörzetéből a becslések szerint naponta 20-30 ezren ingáznak dolgozni, iskolába, egészségügyi intézménybe vagy vásárolni, kikapcsolódni, így a fejlesztés 150-160 ezer ember közösségi közlekedési lehetőségeit javítja majd. A beruházások sok embert győzhetnek meg a helyi és elővárosi közösségi közlekedés előnyeiről – tette hozzá.

Elmondta: Győr Magyarország egyik legfejlettebb, legfejlődőbb városa, megyéje, a városi élet minőségének javításához viszont nélkülözhetetlen a színvonalas közösségi közlekedés.

A kényelmes, gyors és megbízható szolgáltatások növelik az emberek komfortérzetét, a helyi és elővárosi közlekedés a közutak zsúfoltságának csökkentésével még élhetőbbé teszik a településeket – fűzte hozzá.

Mosóczi László kitért arra is, hogy a kormány eddig is sokat tett a győriek színvonalas kiszolgálásáért. Az ezt szolgáló intézkedések között említette, hogy a Volánbusz hat vidéki nagyvárosban hatvan magyar gyártású elektromos buszt szerez be, amelyből 13-at Győrben állít a lakosság szolgálatába 2022 végén, 2023 elején.

A decemberi menetrendváltástól a megyeszékhely és Budapest között is járnak a MÁV-Start emeletes motorvonatai, és Győr térsége meghatározó állomása lesz két korszakos jelentőségű vasúti fejlesztésnek is: a varsói gyorsvasút – a visegrádi négyek (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) fővárosait összekötő nagysebességű vasút -, valamint a V0 nevű teherforgalmi vasútvonal is itt halad majd el – emlékeztetett.

Hozzátette: tavaly adták át az év kerékpárútja címre jelölt összeköttetést Győr és Pannonhalma között.

A címlapfotó illusztráció. Emeletes vonat közlekedik a Balaton déli partjára Szabadbattyán állomáson 2021. július 11-én. A nyári menetrend bevezetése óta a Balaton déli partjára az új emeletes KISS motorvonatokkal is el lehet jutni a fővároson át a Szob–Vác–Fonyód, valamint a Szolnok–Cegléd–Fonyód útvonalon. MTI/Máthé Zoltán