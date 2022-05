„Felháborító, hogy ha az üzemanyagár a háború miatt megemelkedne” – megkérdeztük autósokat a brüsszeli tervek hatásairól

700–800 forintos üzemanyag, ellátási gondok, brutális infláció, gazdasági visszaesés – elemzők szerint ez lenne a következménye annak, ha az Európai Unió bevezetné az olajembargót, és így Magyarországra sem érkezne orosz kőolaj. A kormány szerint képtelenség más forrásból és más irányból annyi kőolajat behozni az országba, amennyire a lakosságnak és a gazdaságnak szüksége van. Több év, mire ehhez alkalmazkodni lehetne, és rendkívül sokba kerülne. Orbán Viktor miniszterelnök szakértőkkel egyeztetett az uniós javaslatról és a lehetséges következményekről a Karmelita kolostorban – hangzott el az M1 Híradó műsorában.

700-800 forint lenne az üzemanyag, ha Brüsszel azonnali embargót vezetne be

Az M1 csatorna riporterei sok autóst kérdeztek meg a hazai kutaknál. A legtöbben azt mondták, hogy nem tudnák kifizetni a literenkénti 700–800 forintos üzemanyagárat.

„Felháborítónak tartom, hogy ha az üzemanyagárak a háború miatt megemelkednének. Ezek a szankciók nem Oroszországot sújtják, hanem a magyar embereket” – mondta egy autós.

„Ha ez tovább folytatódik, akkor a családi kasszát olyan mértékben megterheli, amit nem is tudom, hogyan tudnak a magyar családok majd kompenzálni” – mondta egy másik autós.

A nyugdíjasok is bajban lennének. Voltak, akik azt nyilatkozták, hogy az olajembargó után azonnal le kellene tenniük az autót.

„Létszükség az, hogyha bevásárlás van, vagy bárhova megyünk, tudjam használni az autót, és ezáltal úgy gondolom, hogy elég érzékenyen érintene” – mondta egy nyugdíjas.

Ha drágulna az üzemanyag, emelkednének a szállítási költségek is. A fuvarosok szerint a drasztikus áremelkedés az élelmiszerárakban is azonnal megjelenne.

„Belföldi fuvarozásban az mondható el, hogy 40 százaléka a költséghányada az üzemanyagnak. Ha emelkednek az árak, akkor emelkedni fog a fuvar is, ezek sajnos megjelennek a termékekben is” – tájékoztatott Klippel Péter, a Klippel Kft. ügyvezetője.

A taxisoknak azt mondják, hogy csődöt jelentene számukra a 700–800 forintos üzemanyagár. Sokan úgy számolnak, hogy ilyen árak mellett ellehetetlenülne a megélhetésük.

„Az a baj, hogyha 700–800 forint lesz a benzin, akkor már nagyon elgondolkodtató, hogy mennyire éri meg taxizni. Lehet, hogy akkor nálunk is sokan abba fogják hagyni” – mondta egy taxisofőr.

Miközben világszerte elszabadultak az üzemanyagárak, addig itthon – az árstopnak köszönhetően – hónapok óta 480 forintba kerül a benzin és a gázolaj. Az emberek szerint ezt a stabilitást veszélyeztetik Brüsszel embargós tervei.

Amíg a világ arra vár, hogy döntés szülessen a szankciókról, az olaj hordónkénti ára tovább emelkedik – erről a Holtankoljak.hu ügyvezetője beszélt a Híradónak.

„A pénteki naptól a benzin átlagára már 622 forint lenne. A hagyományos 95-ös benziné. A gázolaj esetében pedig 708 forintos átlagárról beszélnénk. Ez azt jelenti, hogy az autópályán még ennél is, 50 forinttal többért tankolhatnánk” – fogalmazott Bujdos Eszter a Holtankoljak.hu ügyvezetője.

Hortay Olivér, a Századvég Gazdaságkutató energia- és klímapolitika üzletágának vezetője szerint Európára és az Egyesült Államokra nézve is súlyos következményei lennének, ha Brüsszel azonnal bevezetné az orosz olajembargót. Az elemző szerint a korlátozás ellátási nehézségeket is okozna.

„Az európai szintű olajembargó nemcsak egyszerűen az orosz olajszállítások megállításával járna együtt, hanem a világpiaci árak növekedésével is. Az alternatív források, a helyettesítő források is megdrágulnának, tehát valószínűleg a 7-800 forintnál jóval drágább üzemanyagköltségekkel kellene számolni” – jelentette ki Hortay Olivér, hozzátéve, hogy miközben a nyugati világ komoly nehézségekkel szembesülne, addig Oroszország még a mostani áraknál is magasabban adhatná el az olaját, például Ázsiában.

A címlapfotó illusztráció. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)