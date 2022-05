Lomnici: Példaértékű az a támogatás, amit Magyarország nyújt

Már több mint két hónapja tart a háború, de a magyarok jószándéka és segítőkészsége töretlen. A háború kezdete óta Magyarország már több mint 650 ezer menekültet fogadott be. De nem csak itthon, hanem a határon túl is folyamatos a segítségnyújtás. A kormány már több mint 40 milliárd forinttal támogatta a bajbajutottakat. A szakértők szerint ebből is látszik, hogy Magyarország nem semleges, hanem Ukrajna oldalán áll – hangzott el az M1 Híradójában.