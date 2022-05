Csalóka a napsütés, jégesőt is hozhatnak a zivatarok

A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt lesz Magyarország fölött, de intenzívebb záporok, zivatarok környezetében előfordulhatnak erős széllökések is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.

A késő délelőtti óráktól ismét több helyen várható zivatarok kialakulása. Először a hegységek közelében (Északi-, Dunántúli-középhegység, budai hegyek) és az északi megyékben, majd az Alföldön, később délebbre is többfelé pattanhatnak ki zivatarok. Az erősebb cellákat lokálisan intenzív csapadék (> 20 mm), illetve apró szemű (< 1 cm) jég is kísérheti, környezetükben átmenetileg 60 km/óránál erősebb viharos lökések is lehetségesek. Az esti órákban várhatóan lecseng a zivatartevékenység – magyarázza a met.hu.