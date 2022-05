Mosolygós diákok jöttek ki a matematikaérettségiről

A hétfői magyar után a matematikaérettségivel kapcsolatban is pozitív véleményt fogalmaztak meg a tanárok. Kiszámíthatónak, jónak, arányosnak találták a feladatsort. De talán ennél is fontosabb, hogy az M1-nek nyilatkozó diákok is azt mondták, hogy a vártnál könnyebb volt az érettségi. 69 ezren vizsgáztak középszinten, több mint ötezren írtak emelt szintű érettségit – számolt be róla az M1 Híradó.

Könnyű volt a matematikaérettségi Ellenőrizték a feladatlapok számát és a csomagolást is a Soproni Járási Hivatalban. A kérdéssorok már hétfőn megérkeztek, de a vizsga reggeléig elzárva kellett őrizni azokat. Az iskolaigazgatók kora reggel vehették át a feladatlapokat, amelyeket iskolánként külön-külön dobozban készítettek elő. A most érettségiző tanulók a járvány miatt csaknem másfél évig online tanultak. A tanárok szerint ezért a szokottnál is intenzívebben kellett a jelenléti vizsgára készülniük. „Mi próbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a legtöbbet hozzuk ki ebből a fajta oktatási formából, de azt tudjuk, hogy ez nem száz százalék, ezért próbáltuk ebben az évben kicsit még jobban elmélyíteni a tudás, és a hiányosságokat kiküszöbölni" – fogalmazott Nagy Csaba, a győri Prohánszka Ottokár Orsolyita Gimnázium igazgatója Matematikából országszerte mintegy 69 ezren vizsgáztak középszinten. 180 perc alatt két feladatlapot kellett megoldani, amelyek a definiciók és alapfogalmak mellett összetett feladatokat is tartalmaztak. Emelt szinten több mint ötezren érettségiztek, nekik 240 percük volt. Felszabadultan jöttek ki a teremből az érettségi után a vizsgázók az egyik zalaegerszegi iskolában. Többen azt mondták: csak néhány nehéz feladat volt, és a kérdések könnyebbek voltak, mint amire számítottak. Budapesten is mosolyogtak a vizsgázók a vizsga után. A Híradónak arról beszéltek, hogy a térgeometriai és a halmazokhoz kapcsolódó feladatok is teljesíthetők voltak, ahogy a valószínűségszámítás sem okozott problémát. Az érettségi vizsgák szerdán történelemmel folytatódnak, amit csütörtökön az angol, majd pénteken a német írásbeli követ. Az írásbeli vizsgák május 23-ig tartanak, majd június 1-től kétéves szünet után ismét lesznek szóbeli vizsgák. Címlapfotó: A nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium diákjai a matematikaérettségi feladatsorát oldják meg 2022. május 3-án (MTI/Balázs Attila)