„Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek” – esküt tettek a képviselők, megalakult az új Országgyűlés

A 199 képviselőből 198-an letették az esküt, így megalakult az új Országgyűlés. Áder János köztársasági elnök azt kérte a képviselőktől, hogy a következő években a nemzeti érdekeket szolgálják, ne idegen érdekeket. Az államfő emellett azt javasolta, hogy az Országgyűlés újra Orbán Viktort válassza meg miniszterelnöknek. A kormányfő személyéről szóló szavazás a szokott rend szerint majd néhány nap múlva lesz, a parlamenti tisztviselőket már ma megválasztották. Ismét Kövér László a házelnök – számolt be róla az M1 Híradó.

Megalakult az új Országgyűlés

Tiszteletadással kezdte a Fidesz- és a KDNP-frakció az Országgyűlés megalakulásának napját. Orbán Viktor miniszterelnök Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és a képviselőcsoport valamennyi tagja egy-egy szál virágot helyezett el a Batthyány-örökmécsesnél. A képviselők a kormányfő vezetésével ezután közös istentiszteleten vettek részt, majd pedig átsétáltak a Parlamentbe.

Áder János köztársasági elnök nyitotta meg az új Országgyűlés alakuló ülését. Az államfő az ülés levezetésére a parlament korelnökét, a 86 éves Turi-Kovács Bélát kérte fel.

A Himnusz éneklésével kezdődött meg az Országgyűlés alakuló ülése a Parlamentben 2022. május 2-án. Középen Áder János köztársasági elnök (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

„Az én reménységem, talán külön reménységem, hogy az elkövetkezendő időszakban megmaradunk, föltétlenül megmaradunk a háború ellen, a béke oldalán” – fogalmazott a korelnök. Hangsúlyozta: az országgyűlési választáson a polgárok egyértelműen állást foglaltak arról, hogy Magyarország a háborút elutasítja és a béke pártján áll.

A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt a mandátumigazolás után. Ezt követően Turi-Kovács Béla bejelentette a kormány megbízatásának megszűnését. Innentől – az alaptörvény értelmében – a 2018-ban megalakult kabinet ügyvezető kormányként gyakorolja hatáskörét, nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat.

A képviselők esküt tesznek az Országgyűlés alakuló ülésén 2022. május 2-án. A patkó első sorában Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Varga Judit igazságügyi miniszter és Pintér Sándor belügyminiszter (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Áder János köztársasági elnök beszédében arra biztatta az Országgyűlés hétfői alakuló ülésén a képviselőket, hogy a következő években mondjanak igent a nemzeti érdekek képviseletére, az ország gyarapodására, a magyarok biztonságára, a tényekre építő vitákra és a közös sikerekre.

Áder János bejelentette: azt javasolja, hogy az Országgyűlés Orbán Viktort válassza meg Magyarország miniszterelnökének. Emlékeztetett: múlt pénteki megbeszélésükön az új kormány megalakítására felkérte a jelenlegi miniszterelnököt, aki a felkérést elfogadta. Orbán Viktor jelezte, hogy egy későbbi ülésen kíván felszólalni.

Megalakultak a frakciók is. A Fidesznek 117, a KDNP-nek 18-fős a képviselőcsoportja. A kormánypártoknak ezzel sorozatban negyedszer van kétharmados többségük az Országgyűlésben. A Demokratikus Koalíciónak 15 képviselőből áll a frakciója. A Jobbik képviselőcsoportja tíz főre zsugorodott. AZ MSZP-nek is tíz képviselőből áll a frakciója. A Momentum tízfős frakciót tudhat magénak, a Párbeszéd pedig hatfőset, ahogy a Mi Hazánk Mozgalom is, az LMP-s képviselőcsoport pedig öttagú.

Közös jelölés híján az Országgyűlés elnökét a parlament legnagyobb frakciója, a Fidesz jelölte, amely Kövér Lászlót ajánlotta házelnöknek. Az Országgyűlés elnökét titkos szavazással választották meg, amelyen 170-en szavaztak a házelnök újraválasztására.

Kövér László megválasztott házelnök fogadja Áder János köztársasági elnök gratulációját az Országgyűlés alakuló ülésén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

„Tagadhatatlan, mert a tények igazolják, hogy nemzetünk, társadalmunk, családjaink állapota, helyzete, boldogulási esélyei ma jobbak, mint a rendszerváltozás kezdete óta bármikor” – jelentette ki megválasztását követően Kövér László. A házelnök köszöntőjében kiemelte: a választás eredményének alakulását legerőteljesebben éppen ez határozta meg. „Magyarország ma egy erős, emelkedő pályán mozgó, tekintéllyel bíró ország, amely minden polgárának élhető otthont biztosít, és amelyet az európai politikában senki nem hagyhat számításon kívül” – emelte ki.

„Ugyanakkor a veszélyek korát éljük, és mindazt, amit az elmúlt harminckét év munkájával elértünk, ma újra veszély fenyegeti: pénzügyi-gazdasági válság, illegális migráció, világjárvány és a szomszédban dúló háború” – tette hozzá a házelnök.

Kövér László, az Országgyűlés titkos szavazással megválasztott elnöke esküt tesz az Országgyűlés alakuló ülésénn (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A képviselők újraválasztották Mátrai Mártát az Országgyűlés háznagyává, a fideszes politikus 2013-óta tölti be ezt a pozíciót. Ő a házelnök általános politikai helyettese.

Az ülés végén a parlamenti bizottságokról és azok tisztségviselőiről és tagjairól szavaztak a képviselők. A voksolást követően Kövér László bezárta a parlament alakuló ülését. A teremben jelen lévő képviselők ezután elénekelték a Szózatot.

