Váratlanul Ukrajnába érkezett az amerikai házelnök

A videón Zelenszkij megköszönte az Egyesült Államok támogatását, Pelosi pedig Ukrajnának a szabadságáért folytatott küzdelmét méltatta.

„Látogatásunkkal szeretnénk köszönetet mondani a szabadságért folytatott harcukért” – hangsúlyozta Pelosi. “Elkötelezettségünk mindaddig folyamatos, míg véget nem ér a küzdelem” – tette hozzá, megjegyezve, hogy az ukránok mindenkiért harcolnak.

Pelosi a legmagasabb rangú amerikai politikus, aki az ukrajnai háború február 24-ei kezdete óta felkereste az országot. Egy kongresszusi képviselőkből álló küldöttséggel érkezett előre be nem jelentett látogatásra Kijevbe, amelynek Barbara Lee, Jason Crow, Jim McGovern, Adam Schiff, Gregory Meeks és Bill Keating is tagja volt.

Our Congressional Delegation was honored to meet with @ZelenskyyUa in Kyiv to salute his leadership and courage, to commend the Ukrainian people for their outstanding defense of Democracy and to say that we are with you until victory is won. pic.twitter.com/zkc588Qcrv

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 1, 2022