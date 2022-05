Ritkán látott fotókon a híres magyar édesanyák

Az anyák napja világszerte ünnepelt nap, melyen az anyaságról emlékezünk meg. Magyarországon május első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat, nagymamákat. Összeállításunkban ritkán látott képeket mutatunk be híres magyar édesanyákról, a hirado.hu ezzel köszönti az édesanyákat.

Az anyák tiszteletére már az ókori görögök is rendeztek tavaszi ünnepet, ilyenkor Rheiával, az istenek anyjával együtt ünnepelték az édesanyákat is. Az idők során később is megemlékeztek róluk, például a 17. századi Angliában a húsvétot követő negyedik vasárnapon a családjuktól távol dolgozó szolgálók hazamehettek, hogy a napot édesanyjukkal töltsék.

Az anyák napjának legújabb kori hagyománya az Egyesült Államokból terjedt el. Julia Ward Howe költő, politikai aktivista kezdeményezésére először 1872-ben Bostonban szervezték a megemlékezést, amelyet Woodrow Wilson elnök 1914-ben nyilvánított hivatalos ünneppé; időpontja az ügy érdekében sokat fáradozó Anna Jarvis édesanyjának emlékére került május második vasárnapjára. A különböző országokban más és más napokon ünneplik az anyákat, Magyarországon ez az időpont május első vasárnapja. Az anyák napján a nagymamákat is köszöntik.

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.

Az ünnephez kapcsolódóan Magyarországon 1990 óta az anyák napját követő hétfőn – a Nevelőotthonok Magyarországi Egyesületének kezdeményezésére – az anya nélkül nevelkedő gyermekek napját is megrendezik.

A Szomszédok Lenke nénije, vagyis Komlós Juci Szegeden ismerkedett meg Földessy Géza színész-rendezővel, akivel hamar egymásba szerettek, és 1945-ben összeházasodtak. Lányuk, Földessy Margit szintén a színészi pályát választotta.

Komlós Juci színésznő és lánya, Földessy Margit otthonukban 1972-ben ( Fotó: Nemzeti Fotótár

Ruttkai Éva Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő 1950-ben házasodott össze Gábor Miklóssal, a szintén Kossuth-díjas színművésszel. Lányuk, Júlia 1953-ban született.

Ruttkai Éva színésznő és kislánya, Júlia otthonukban ( Fotó: Nemzeti Fotótár

Pogány Judit színművésznő 1971-ben házasodott össze Koltai Róberttel. Egy fiuk született, Gábor.

Tamási Eszter több, mint harminc éven át volt a Magyar Televízió bemondónője. Kislánya, Krisztina, 1966-ban született.

Tamási Eszter műsorvezető, színésznő három hónapos Krisztina lányával. Lugossy Zsuzsa színésznő szintén bemondó, szerkesztő volt az MTV-ben ( Fotó: Nemzeti Fotótár

Piros Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő második fiát, Gergőt tartja karjában.

Albert Flórián válogatott labdarúgó, az egyedüli magyar aranylabdás, a nemzet sportolója 1963. november 30-án kötött házasságot Bársony Irén színésznővel. Két gyermekük született, mindketten ismert sportolók lettek: Magdolna (1964) kézilabdázó és Flórián (1967) válogatott labdarúgó.

Albert Flórián labdarúgó gyermekei és felesége, Bársony Irén színésznő társaságában ( Fotó: Nemzeti Fotótár)

Keleti Ágnes édesanyjával. A Nemzet Sportolója címmel kitüntetett ötszörös olimpiai bajnok magyar tornász idén ünnepelte 101. születésnapját. Ő a magyar tornasport legeredményesebb versenyzője, 46 alkalommal nyert magyar bajnokságot és hétszeres csapatbajnok.

Keleti Ágnes tornász olimpikon édesanyjával otthonukban ( Fotó: Nemzeti Fotótár

Tichy Lajos labdarúgó, a Bp. Honvéd játékosa, középcsatár, aki a szurkolóktól a nemzet bombázója becenevet kapta, és édesanyja, Tichy Margit között szoros volt a kapcsolat.

Tichy Lajos labdarúgó, a Bp. Honvéd sportolója, a válogatott keret tagja édesanyjával és húgával ( Fotó: Nemzeti Fotótár

Lorán Lenke Jászai Mari-díjas színésznő és fia, László.