Júliusban jön a nyugdíjemelés, novemberben jöhet a nyugdíjprémium

Júliustól újabb 3,9 százalékkal emelkedik a nyugdíj. A korrekciót félévre visszamenőleg kapják meg az érintettek, így a januári 5 százalékkal együtt összesen 8,9 százalékkal növekszik a nyugdíj.

Rendkívüli nyugdíjemelés

Az immár ötödik alkalommal megválasztott polgári kormány folytatja idősbarát politikáját, és azon dolgozik, hogy a háború árát ne a magyar emberek fizessék meg – hangzott el az M1 Ma Reggel című műsorában.

A kormányzatnak kötelessége az aktuális infláció mértékével korrigálni a nyugdíjakat

Szakáli István Loránd, a Századvég vezető közgazdásza elmondta, hogy a nyugdíjtörvény alapján a mindenkori kormányzatra az a kötelezettség hárul, hogy a várható infláció mértékével korrigálja a nyugdíjakat. A tavalyi év végén a prognózisok idénre öt százalék körüli inflációt mutattak, azonban a nemzetközi fejlemények, ezen belül is az orosz-ukrán háború hatásai felülírták az előrejelzéseket. Várhatóan az öt százaléknál lényegesen magasabb inflációval kell számolni – mondta a vezető közgazdász.

A kormány 8,9 százalékos inflációval számolt, júliustól ezért egészíti ki az év eleji öt százalékos nyugdíjemelést további 3,9 százalékkal. A nyugdíjasok visszamenőleg az év első hat hónapjára eső korrekciót egy összegben kapják meg, júliustól pedig már a további emeléssel növelt nyugdíjat kapják meg – tette hozzá Szakáli István Loránd.

A közgazdász hangsúlyozta, hogy a nyugdíjasok olyan társadalmi csoport, akiket az infláció kiemelten érint, ezért a kormánynak ezekkel a korrekcióval meg kell védeniük őket a káros gazdasági hatásoktól. Hozzátette, hogy a márciusi inflációs mutató 8,5 százalékos volt, így ez a plusz 3,9 százalékos korrekció reális szám, ami a jelenlegi helyzetre reagál, és a nyugdíjakat felzárkóztatja ahhoz a szinthez ahol az infláció jelenleg áll.

Ha a gazdaság 3,5 százalékkal növekszik, érkezhet nyugdíjprémium is

Szakáli István Loránd kiemelte, hogy idén februárban a nyugdíjasok a 13. havi nyugdíjhoz is hozzájutottak, sőt, az idei évben a 13. havi nyugdíjtól függetlenül akár egy plusz havi nyugdíjat is megkaphatnak a nyugdíjasok az emelések révén. Hozzátette, kérdés, lesz-e idén is nyugdíjprémium, ennek előfeltétele, hogy a gazdaság legalább 3,5%-kal kell növekedjen, a jelen pillanatban úgy tűnik, hogy erre van esély, így novemberben nyugdíjprémiumot is kaphatnak a nyugdíjasok.

