Gulyás Gergely: Nem szabad engedni, hogy Európa önmagát büntesse és a háború árát a magyar emberek fizessék meg

„Az orosz-ukrán háború miatt nem szabad, hogy Európa önmagát büntesse és a háború árát a magyar emberek fizessék meg” – mondta Gulyás Gergely vasárnap reggel a Kossuth Rádióban. A miniszter hangsúlyozta: a legfontosabb most az, hogy az unió ne fogadjon el olyan szankciókat, amelyek lehetetlenné tennék az orosz kőolaj és földgáz behozatalát. Ellenkező esetben az uniós országok rosszabbul járnának, mint az az Oroszország, akit szankcionálni akarnak – hangzott el az M1 Híradójában.

Magyarország megvédése az első

Az áprilisi választás után még meg sem alakult az új kormány, Orbán Viktor miniszterelnök már a hét közepén bejelentette: az élelmiszer- és az üzemanyagárstopot is meghosszabbítják júliusig.

Egy nappal később pedig a Kormányinfón, Gulyás Gergely miniszter bejelentette, hogy a kormány júliustól – a vártnál magasabb infláció miatt – a januári 5 százalékos nyugdíjemelés után, további 3,9 százalékkal növeli a juttatást.

Az extra emelés az egész évre szól, vagyis a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők – januárig visszamenőleg – az előző hat hónapra is megkapják az emelést, egy összegben.

Ez egy átlag nyugdíj esetében csaknem 40 ezer (37 ezer) forintot jelent.

„A veszélyek évtizede áll előttünk, de olyan kormány alakul, amely képes arra, hogy megvédje Magyarországot” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Sándor-palotában pénteken, miután Áder János köztársasági elnök felkérte a kormányalakításra.

Orbán Viktor hangsúlyozta: ki kell maradni a háborúból, a kibontakozó európai gazdasági válság kérdéseire pedig olyan válaszokat kell adni, amelyekkel Magyarország megőrizheti eddigi eredményeit.

„Azt is látják, hogy új kormány még nincs, de a régi kormány hozott döntéseket az elmúlt napokban. Ezek már mind ebből a logikából érthetők meg. Mármint, meg kell védeni Magyarországot egy veszélyekkel teli évtizedben a komoly megpróbáltatásokat jelentő külső hatásoktól, ezért láthatták, hogy meghosszabbítottuk a benzinárstopot és a magas áremelkedési szint miatt megemeltük a nyugdíjakat is” – fogalmazott a miniszterelnök.

„Hogyha tudjuk, hogy az infláció magasabb lesz akkor nem méltányos, hogy az állam tartozzon a nyugdíjasoknak” – jelentette ki Gulyás Gergely a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. A miniszter a nyugdíjkorrekció mellett a rezsicsökkentésről is beszélt.

Gulyás Gergely leszögezte: csak akkor tudjuk elkerülni, hogy többet kelljen fizetni a rezsiért, ha képesek vagyunk továbbra is a lehető legolcsóbban beszerezni a nyersanyagokat.

A miniszter szerint ezért a legfontosabb most az, hogy az Európai Unió vonja vissza korábbi döntéseit és ne fogadjon el olyan szankciót, amely lehetetlenné teszi az orosz kőolaj és földgáz importját. Mert ahogy fogalmazott:

nem szabad olyan szankciókat hozni, amelyekkel elsősorban magunkat büntetjük és nem azokat, akiket szankcionálni akarunk.

„A kormány továbbra is azon van, hogy megteremtse a rezsicsökkentés feltételeinek a fenntarthatóságát. Kétségkívül ez ma egy nagy politikai küzdelem Európában és azon vagyunk, hogy a nyersanyag, kőolaj és földgáz hozzáférés az továbbra is biztos legyen és az árak pedig, amelyek ma háromszor, négyszer, ötször vagy akár tízszer is magasabbak, mint bő egy évvel ezelőtt, azok mielőbb visszatérhessenek a normál kerékvágásba. Ez akkor lesz így, vagy legalábbis akkor tudunk előre lépni ezen a területen nagyot, hogyha béke is lesz, hiszen önmagában a háború is rendkívül magas energiaárakat eredményezett” – fejtette ki Gulyás Gergely.

„Emiatt pedig a költségvetésből kell kiegészíteni a szükséges forrásokat” –mondta , majd hozzátette: a kormánynak ezért újra és újra meg kell vizsgálnia az élelmiszer- és üzemanyagárstop fenntarthatóságának lehetőségét, hiszen a MOL is jelentős terheket vállal azért, hogy biztosítható legyen a 480 forintos kiskereskedelmi üzemanyagár.