A szakértők szerint fel kellene újítani a fogaskerekűt, Karácsonyék mégsem foglalkoznak vele

Ettől a hétvégétől jár a fogaskerekű. Pályakarbantartást végeztek, több mint egy hónapon keresztül. Esedékes lenne azonban a teljes körű felújítás is, de a Karácsony Gergely vezette budapesti városháza nem foglalkozik vele. Tarlós István idején elkészültek a fejlesztési tervek, már a munkálatok is megkezdődhettek volna. Idén februárban azonban lejárt az építési engedély, a jelenlegi vezetés pedig meg sem hosszabbította azt – közölte az M1 Híradója.

Ettől a hétvégétől jár a fogaskerekű

Több mint egy hónap után szombattól ismét jár a fogaskerekű Budapesten. Március közepétől pályakarbantartási munkálatokat végeztek, ezért szünetelt a közlekedés. A menetrend és az üzemidő a korábbiakhoz képest nem változott, de a BKK bevezeti az úgynevezett igényvezérelt szolgáltatást a hajnali, és késő esti órákban.

Vagyis csak akkor közlekedik majd a fogaskerekű ebben az időszakban, ha azt előzetesen valaki megrendelte. Vannak akik szerint a főváros ezzel a fogaskerekű megszüntetését készíti elő.

A városi és elővárosi közlekedési egyesület elnöke az M1-nek azt mondta:

szerintük nem korlátozni kellene a szolgáltatást, hanem bővíteni.

Dorner Lajos emlékeztetett, a fogaskerekű felújításának, és a Széll Kálmán tértől a Normafáig tartó meghosszabbításának a terve már az asztalon volt. 2017-ben, még Tarlós István főpolgármestersége idején készítették el a fejlesztés terveit, ezek érvényessége azonban öt év után lejárt. Hozzátette, meg lehetett volna ezeket hosszabbítani, de nem tették.

„Ezeknek a terveknek egyszer meg lehet még hosszabbítani az érvényességét. Ehhez csak egy kérvényt kellett volna beadni, ezt sem tették meg, nyilván ráutaló magatartásnak számít. Úgy gondolják, hogy ez csak púp a hátukon, és nem foglalkoznak vele. Pedig valójában ez a fővárosnak az egyik jelképe” – fogalmazott Dorner Lajos.

„Annak ellenére nem adták be a kérvényt, hogy a lejáró engedélyekre időben felhívták Karácsony Gergely és a BKK figyelmét” – hangsúlyozta a XII. kerület polgármestere a Magyar Nemzetnek. Pokorny Zoltán azt mondta:

decemberben Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezetője levélben értesítette a főpolgármestert, hogy kifutnak az időből.

Az M1 kereste az üggyel kapcsolatban Karácsony Gergelyt is. Többek közt azt kérdezték tőle, hogy szerinte előfordulhat-e, hogy egy jövőbeni felújítás a most lejárt tervek miatt akár több millió forinttal is többe kerül majd. Illetve, hogy tervezi-e felelősségre vonni a BKK vezetését az elmulasztott kérelembeadás miatt. A főpolgármester adásukig nem válaszolt kérdéseikre.