Fedezzük fel Magyarországot! – számtalan program várja a hétvégén a családokat

Újra itt a Dunakanyar napijegy Sétahajó indul a visegrádi kikötőből. A Dunakanyar egyik legnépszerűbb turista programja ez a hajóút, elsősorban a panoráma miatt. Hétvégétől pedig újra elérhető a Dunakanyar napijegy, ami nemcsak a hajóra, hanem egyszerre több tömegközlekedési eszközre is érvényes, ha ez a térség az úticél. A napijegyek a MÁV-HÉV, a MÁV-Start, a Volánbusz, illetve a MAHART szolgáltatásaira érvényesek. A Dunakanyar napijegy a tavalyi szezonban az egyik legnépszerűbb jegy volt a családok körében. Több mint hétezren vették igénybe ezt a kedvezményt. A közúti, a kötöttpályás és vízi közlekedés összehangolásával a Börzsöny, a Duna és a Pilis kirándulóhelyei egyetlen jeggyel megközelíthetővé válnak. A környéken kirándulási lehetőségek, műemlékek és folyamatos fejlesztések várják a kirándulni vágyókat. A 24 óráig érvényes Dunakanyar-felnőttjegy 2500 forintba kerül, de a 26 év alattiaknak csak 2000 forintot kell érte fizetniük. Mint ismert a Dunakanyar napijegy szeptember 30-ig a hétfők kivételével minden nap, míg október 1-től november 1-jéig munkanapokon kívül minden napra megváltható. Nappal különleges járművek, este lampionos vízi karnevál Esztergomban Jármű expó Esztergomban A múlt és jelen autóit, motorkerékpárjait, kerékpárokat és hajókülönlegességeket bemutató kétnapos kiállítás nyílik „Akkor és most Jármű Expó” címmel április 30-án Esztergomban, a Prímás-szigeten – közölte az MTI. A tematikus, ingyenes járműkiállításon családi programok, könnyűzenei koncertek, valamint a magyar autósport kiválóságai is ott lesznek. A kiállítók között megjelenik a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum és a zebegényi Hajózástörténeti Múzeum. A kiállított különlegességek között lesz Pannónia motorkerékpár, egy Chevrolet Impala és egy olyan MRAP katonai jármű, amely amerikai akciófilmekben is szerepelt. A kiállítás részeinek fő szempontja egy-egy kor mérnöki újdonságainak hangsúlyozása, így az egyes helyszíneken a névadó szponzor, vagyis a Suzuki termékei – autó, motor és hajómotor – is megjelennek. Az esti programon pedig lampionos vízi karnevál lesz. Itt színes fényekkel megvilágított hajók vonulnak majd fel a Szent Erzsébet híd lábától a Bottyán hídig. A szervezők legalább 20 nagyobb installációra és 30 kishajó indulására számítanak. Változik a balatoni komp közlekedése Esténként tovább jár a balatoni komp, a hétvégén sűrűbben közlekednek a menetrendszerinti hajók Fonyód és Badacsony között, és több kikötőből indulnak már járatok – közölte a Balatoni Hajózási Zrt. a honlapján. Április 29-től esténként tovább jár a balatoni komp: Szántód felől 6.40-21.20 óra között, Tihany felől 7.00-21.40 között indulnak 40 percenként a járatok. A menetidő 8 perc, nagy forgalom esetén sűrítik a kompok indulását. Május elején hagyományosan sokan kirándulnak Fonyódról Badacsonyba. A Balatoni Hajózási Zrt. ezért sűríti járatait: április 30-án 6, május elsején 11 hajójáratot indít Fonyód és Badacsony között. (Más napokon naponta négyszer lehet átkelni a két település között.) A balatoni hajózási szezon húsvétkor két fő útvonalon, Fonyód-Badacsony és a Siófok-Balatonfüred-Tihany között indult el, de csak hétvégenként. Májustól ezeken az útvonalakon már minden nap közlekednek a menetrend szerinti járatok, és indulnak sétahajók Siófok, Balatonfüred, valamint Keszthely kikötőből. Április 30-tól hétvégenként Balatonmáriafürdő-Balatongyörök-Szigliget-Badacsony útvonalon is járnak a menetrendi hajók, valamint indulnak sétahajók Badacsony és Balatonmáriafürdő kikötőjéből is. Retró buszok Hatvanban közölte a közúti közlekedési társaság az MTI-vel. Több mint kéttucatnyi retró busz látható szombaton Hatvanban a Volánbusz Retró Nap elnevezésű rendezvényen – A Volánbusz Zrt. közleményében hangsúlyozta, az egynapos esemény fő attrakciója egy 1968-ban, magyar mérnökök tervei alapján készült emeletes busz, amelyet először láthat a nagyközönség. A társaság idézi Pafféri Zoltánt, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatóját, aki a rendezvény megnyitóján elmondta, a 2018-ban elindított járműfiatalítási programjuknak köszönhetően csaknem 1800 új és újszerű busz állt, illetve áll forgalomba, idén pedig további ezer – köztük elektromos és sűrített földgázzal üzemelő – jármű beszerzését tervezik. Ennek eredményeként az év végéig a teljes autóbusz-állomány 45 százaléka újulhat meg, a flotta átlagéletkora pedig 8 évre csökkenhet – tette hozzá a vállalat vezetője. A debreceni állatkertben is készülnek a majálisra Májusfadíszítés, kézműves programok, arcfestés-többek között ezek a programok várják a Debreceni Állatkertbe és Vidámparkba a látogatókat a főszezonnyitó majálisra. Majális az állatkertben Héjászbemutató és nosztalgiagőzös Pörbölyön Szezonnyitó családi napot tart a Gemenc Zrt., ahol sok más érdekesség mellett héjászbemutató és a tavaly ismét útnak indult Rezét gőzös is várja a látogatókat. Gemenci szezonnyitó A címlapfotó illusztráció.