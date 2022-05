Bizony nincs a naptáraknak mosolygósabb napjuk – a legmeghatóbb versek anyák napjára

Az anyák napja tökéletes ünnep arra, hogy kifejezzük a tiszteletünket és hálánkat szeretett édesanyánk felé. És hát mivel lehetne boldogabbá tenni egy anyát, mint egy szívből szóló köszönőverssel? A hirado.hu összegyűjtötte a legszebb anyák napi költeményeket.

1965. április 30.: Harmadik osztályos diák az anyák napjára készített szív alakú virágkosárral és egy szál virággal a Németvölgyi Általános Iskolában, a XII. kerületben (Fotó: Nemzeti Fotótár

Dsida Jenő: Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!

Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.

Áldott teste, lelke csak érettem fárad.

Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este

imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban

– itt e földön senki sem szerethet jobban! –

Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,

Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,

Aki oltalmadat, vigaszodat várja.

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,

Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!

Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,

Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,

Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

Weöres Sándor: Buba éneke

Ó, ha cinke volnék, útra kelnék,

hömpölygő sugárban énekelnék –

Minden este morzsára, búzára

visszaszállnék anyám ablakára.

Ó, ha szellő volnék, mindig fújnék,

minden bő kabátba belebújnék –

nyári éjen, fehér holdsütésben,

elcsitulnék, jó anyám ölében.

Ó, ha csillag volnék, kerek égen,

csorogna a földre, sárga fényem –

Jaj, de onnan vissza sose járnék

anyám nélkül mindig sirdogálnék.

Márai Sándor: Anya

Amit egy titkos kéz irat:

lágy arcod fonódott redője

bonyolult, fakult kézirat,

nézem, betűzgetem belőle:

mit írtak az évek, az élet?

Ez én vagyok, az én sorsom,

e mély sor a homlokodon:

bocsáss meg,

nem így akartam, ennyi lett,

ki sorsa ez, enyém, tied?

nem tudom.

Szobákban éjjel, idegen

tükrök előtt néha megállok:

nézd anyám, fiad idegen

arcán indulnak már a ráncok,

hasonlók, mint a tieden,

és kopva, elomolva, mállva

két testünk visszaporlik lassan

egy testbe, egy porba, egy anyába.

1982. április 30.: Gyerekek köszöntik édesanyjukat anyák napja alkalmából (Fotó: Nemzeti Fotótár

Donászy Magda: Ajándék

Színes ceruzával

rajzoltam egy képet,

anyák napján reggel,

Édesanyám néked.

Lerajzoltam én egy

aranyos madarat,

aranyos madárra

aranyos tollakat.

Elkészült a madár,

Nem mozdul a szárnya…

Pedig hogyha tudna,

a válladra szállna.

Eldalolná csöndben

tenéked egy dalban,

amit anyák napján

mondani akartam.

József Attila: Mama

Már egy hete csak a mamára

gondolok mindíg, meg-megállva.

Nyikorgó kosárral ölében,

ment a padlásra, ment serényen.

Én még őszinte ember voltam,

ordítottam, toporzékoltam.

Hagyja a dagadt ruhát másra.

Engem vigyen föl a padlásra.

Csak ment és teregetett némán,

nem szidott, nem is nézett énrám

s a ruhák fényesen, suhogva,

keringtek, szálltak a magosba.

Nem nyafognék, de most már késő,

most látom, milyen óriás ő –

szürke haja lebben az égen,

kékítőt old az ég vizében.

B. Radó Lili: Köszöntő anyák napjára

Réges-régen készülődünk

erre a nagy napra,

hiszen ma van az esztendő

legeslegszebb napja.

Hajnal óta anyut lessük,

Ébred-e már? Hív-e?

Neki van a világon

a legeslegjobb szíve.

Bizony nincs a naptáraknak

mosolygósabb napjuk,

szobáját ma virágokkal

telis-teli rakjuk.

Amit érzünk, amit szólnánk,

vidám dalba öntjük,

Édesanyát énekszóval

szívből felköszöntjük.