Holnap május elseje, és egyben május első vasárnapja, vagyis anyák napja lesz. Az édesanyák szerepéről készített kutatást a Kopp Mária Intézet. A megkérdezettek 78 százaléka egyetértett azzal az állítással, hogy az édesanyák tartják össze a családokat. Többségük szerint pedig a családpolitikát az édesanyákra kell alapozni – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.

Felmérés az anyák szerepéről

Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet elnöke elmondta: Az édesanyáknak nagyon fontos szerepük van nemcsak a családok, hanem a társadalom szempontjából is. A friss kutatás azt mutatja, hogy az édesanyákat elismerik Magyarországon és az ő szerepüket nagyon fontosnak tartják a család összetartásában is.

A magyar családpolitika többek között abban tett fontos lépéseket, hogy a gyermekvállalás ne legyen gazdasági teher az édesanyák számára.

„A magyar családpolitika igyekszik elismerni azt, hogy például a szülés után a nők ne érezzék gazdasági szempontból hátrányban magukat, ezt szolgálja a csecsemőgondozási díjnak a korábbi fizetés 100 százalékra emelése. Itt vannak a gyermekjóléti intézkedések, a bölcsődei rendszer fejlesztése, óvoda, mindennapos iskola. Ezek is mind-mind azt szolgálják, hogy az édesanyák a családban, de a munka világában is egyúttal meg tudják állni a helyüket” – mondta Fűrész Tünde

A felmérés arra is rámutat, hogy az emberek arra a kérdésre is pozitívan válaszoltak (83 százalék), hogy hogyan értékelik azt, ahogyan saját édesanyjuk nevelte őket. Nagy társadalmi egyetértés látható abban is, hogy az édesanyákra fókuszál a családpolitika.