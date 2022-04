A Soros-hálózat vádjait ismétli Brüsszel

Soros-szervezetek diktálta levél érkezett Brüsszelből – írja a Magyar Nemzet. A lap arra hívja fel a figyelmet, hogy megint a Soros-hálózat véleményét ismételgetve akarja megbüntetni Magyarországot az Európai Bizottság. Az uniós pénzeket érintő eljárást elindító úgynevezett kondicionalitási levél hemzseg az olyan pontoktól, amelyek az eljárás szabályai szerint nem is lehetnének benne, vagy azért, mert nem tartoznak uniós kompetenciába vagy azért, mert már lezárták őket és az unió is elfogadta a magyar választ. Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón jelentette be: semmilyen akadálya nincs a helyreállítási alapról szóló megállapodás aláírásának, ezt azonban cáfolják Brüsszelben – hangzott el az M1 híradójában.

Soros-szervezetek diktálta levél A héten megérkezett Brüsszelből az Európai Bizottságtól a jogállamisági eljárás megindításáról szóló levél, amelyre Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón hosszasan reagált. A Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertetése szerint ennek értelmében semmilyen akadálya nincs a helyreállítási alapról szóló megállapodás aláírásának, ugyanis már ott is közös megoldást találtak, ahol egyébként a felvetés jogosságával a magyar kormány nem ért egyet. „Nincs olyan pont, ahol ne lenne vagy nézetazonosság, vagy pedig ha nézetazonosság nincs is, ne találtunk volna olyan megoldást, amely mind a bizottság, mind a magyar kormány számára elfogadható, úgyhogy a most küldött levél azt tükrözi, hogy a helyreállítási alap aláírásának, a helyreállítási alapról szóló megállapodás létrejöttének immáron semmilyen akadálya nincsen” – ismertette a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A Népszava közben arról írt, az Unióban másképp látják a helyzetet. Az Európai Bizottság szóvivője ugyanis azt állítja, hogy számos kérdés továbbra is nyitott. Hiányolta például a magyar korrupcióellenes intézkedéseket. Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója korában az M1-nek arról beszélt: Brüsszel a jogállamisági eljárás elindításával bebizonyította, hogy nem tudott ellenállni az Európai Parlement irányából érkező politikai zsarolásnak és annak a bábjává vált. De nyomásgyakorlásról és büntetésről beszélt Deli Andor, a Fidesz EP-képviselője is, miután az Európai Parlament Költségvetési-, és Költségvetés Ellenőrzési Bizottsága összevont ülésen tárgyalt a magyar jogállamisági eljárás megindításáról. „Látványosan meg szeretnék büntetni azokat a polgárokat, aki még mernek Európában konzervatív nemzetben gondolkodni. Ugyanis ez nem divatos errefelé” – fogalmazott a képviselő. A Magyar Nemzet a birtokába került információk szerint szombati számában arról ír: az eljárás valójában egy politikai pamflet, amiben felsorolták hazánkkal szemben ugyanazokat a vádakat, amiket a Soros Györgyhöz köthető szervezetek évek óta harsognak. A lap példaként említi, hogy a levélben független kutatóintézetként hivatkoznak a Korrupciókutató Központ Budapest nevű szervezetre, aminek a politikai elfogultságát jól példázza, hogy a munkatársai között megtalálható Ungár Klára korábbi SZDSZ-es politikus és Túry Márton, a baloldali Momentum korábbi kabinetfőnöke is. A CRBC nemzetközi kutatási programjait többek között maga az Európai Bizottság és a Nyílt Társadalom Alapítvány támogatta. „Gondolja, ha szocialista lenne a magyar miniszterelnök, akkor máshogy állna hozzá a média és az unió?” – hangzik el a kérdés és jön rá a válasz: „Teljes mértékben! Magyarországot politikai okokból támadják és egy szocialista kormányfőhöz máshogy viszonyulnának Brüsszelben” – derült ki a Nyílt Társadalom Alapítvány egykori igazgatója, Andrej Nosko szavaiból, amit korábban a Magyar Nemzet hozott nyilvánosságra. A lap birtokába került Skype-beszélgetésekben Nosko arról számolt be, hogy a manipulációs eszközök széles palettájával miként érik el, hogy külföldön torz kép alakuljon ki hazánkról. Az Origo is foglalkozik a héten Brüsszelből érkezett levéllel. A portál írásában kiemeli: az Európai Bizottság a dokumentum végén véletlenül elismeri, hogy kettős mércét alkalmaz hazánkkal szemben: ugyanis annak ellenére indítja el az uniós pénzekkel kapcsolatos korrupciós ügyek miatt alkalmazható eljárást, hogy még a Bizottság szerint sem Magyarország az EU legkorruptabb országa.